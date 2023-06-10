В Киеве завершили проверку всех укрытий: в правительстве заявили, что результаты неутешительны

Цитата

«По состоянию на 8:00 сегодняшнего дня комиссия закончила проверку всех 4655 укрытий Киева. Результаты неутешительные», - написал Камышин.

Детали

Он сообщил, что свободно-доступными оказались меньше половины укрытий, только 44%. Еще 21% доступны в течение 5 минут - обычно это дежурные, которые открывают укрытия по тревоге.

«По состоянию. Только 15% пригодны без существенных замечаний. Еще 50% технически пригодны, но их надо приводить в порядок», - отметил Камышин.

По его словам, на выходных комиссия будет работать над сведением данных и подготовкой отчета.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: В Киеве показали, как выглядит укрытие за 1,3 млн грн

Дополнение

После трагедии с гибелью людей возле укрытия в Киеве во время ракетной атаки армии рф в Украине начали проверки бомбоубежищ и укрытий.

В столице планируют оснастить около 3 тысяч бомбоубежищ автоматизированной системой открытия. Также власти планируют приобрести и установить как дополнительные около 200 модульных железобетонных укрытий быстрого развертывания.