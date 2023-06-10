В Киеве завершили проверку всех укрытий: в правительстве заявили, что результаты неутешительны
Киев • УНН
КИЕВ. 10 июня. УНН. В Киеве, по итогам проверки, только 15% укрытий пригодны без существенных замечаний, еще 50% технически пригодны, но их надо приводить в порядок. Об этом сообщил министр по вопросам стратегических отраслей промышленности Александр Камышин в Telegram, пишет УНН.
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«По состоянию на 8:00 сегодняшнего дня комиссия закончила проверку всех 4655 укрытий Киева. Результаты неутешительные», - написал Камышин.
Детали
Он сообщил, что свободно-доступными оказались меньше половины укрытий, только 44%. Еще 21% доступны в течение 5 минут - обычно это дежурные, которые открывают укрытия по тревоге.
«По состоянию. Только 15% пригодны без существенных замечаний. Еще 50% технически пригодны, но их надо приводить в порядок», - отметил Камышин.
По его словам, на выходных комиссия будет работать над сведением данных и подготовкой отчета.
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Дополнение
После трагедии с гибелью людей возле укрытия в Киеве во время ракетной атаки армии рф в Украине начали проверки бомбоубежищ и укрытий.
В столице планируют оснастить около 3 тысяч бомбоубежищ автоматизированной системой открытия. Также власти планируют приобрести и установить как дополнительные около 200 модульных железобетонных укрытий быстрого развертывания.