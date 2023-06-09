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У Києві модернізують бомбосховища та встановлять 200 модульних укриттів

Київ • УНН

 • 965339 перегляди

КИЇВ. 9 травня. УНН. У столиці планують оснастити близько 3 тисяч бомбосховищ автоматизованою системою відкриття. Також влада планує придбати та встановити як додаткові близько 200 модульних залізобетонних укриттів швидкого розгортання. Про це повідомляє Київська міська державна адміністрація на своїй сторінці у Telegram, передає УНН.

У Києві модернізують бомбосховища та встановлять 200 модульних укриттів

Цитата

"Учора депутати на сесії ухвалили рішення про те, що на ремонт та облаштування укриттів цього року додатково спрямують 750 млн грн. Також ми проведемо позапланову інвентаризацію існуючих підвальних та цокольних приміщень, щоб ними, де це технічно можливо, доповнити фонд захисних споруд. Адже використання ворогом балістичної зброї спонукає нас створювати додаткові укриття в оперативній доступності для людей насамперед у спальних районах міста", – повідомив заступник голови КМДА Петро Пантелеєв.

Доповнення

Також міська влада планує придбати та встановити як додаткові близько 200 модульних залізобетонних укриттів швидкого розгортання.

У КМДА зазначили, що працюють над оснащенням чинних споруд цивільного захисту автоматизованою системою доступу. Кодові системи вже розпочали тестувати у Дарницькому районі. Далі їх запровадять в усьому місті.

Нагадаємо

У столиці комісія з перевірки укриттів проінспектувала більше ніж чотири тисячі бомбосховищ, у більше ніж половини з них виявили порушення.

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