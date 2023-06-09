В Киеве модернизируют бомбоубежища и установят 200 модульных укрытий

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"Вчера депутаты на сессии приняли решение о том, что на ремонт и обустройство укрытий в этом году дополнительно направят 750 млн грн. Также мы проведем внеплановую инвентаризацию существующих подвальных и цокольных помещений, чтобы ими, где это технически возможно, дополнить фонд защитных сооружений. Ведь использование врагом баллистического оружия побуждает нас создавать дополнительные укрытия в оперативной доступности для людей прежде всего в спальных районах города", – сообщил заместитель председателя КГГА Петр Пантелеев.

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Также городские власти планируют приобрести и установить как дополнительные около 200 модульных железобетонных укрытий быстрого развертывания.

В КГГА отметили, что работают над оснащением действующих сооружений гражданской защиты автоматизированной системой доступа. Кодовые системы уже начали тестировать в Дарницком районе. Далее их введут во всем городе.

Напомним

В столице комиссия по проверке укрытий проинспектировала более четырех тысяч бомбоубежищ, в более чем половине из них обнаружили нарушения.