У Києві перевірили понад 4 тисячі укриттів: вільний доступ у менше ніж половини
Київ • УНН
КИЇВ. 9 червня. УНН. У столиці комісія з перевірки укриттів проінспектувала більше чотирьох тисячі бомбосховищ, у більше ніж половини з них виявили порушення. Про це заявив міністр стратегічної промисловості Олександр Камишін, пише УНН.
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“Перевірено 4 232 об’єкти, це 91% від загального фонду укриттів Києва”, - написав Камишін в Telegram.
За його словами, "з вільним доступом залишається менше половини укриттів". У належному стані ще менше, вказав міністр.
Доповнення
Як раніше повідомляв мер Києва Віталій Кличко, загалом за 2022-2023 роки Київрада виділила районам понад 1,2 млрд грн на ремонтні роботи в спорудах цивільного захисту.
На зачинені укриття та неналежні в них умови можна поскаржатись у застосунку "Київ Цифровий".
Нагадаємо
Після трагедії із загибеллю трьої людей біля укриття в Деснянському районі Києва під час ракетної атаки армії рф в Україні вже перевірили понад 61 тисячу бомбосховищ. Зачиненими виявилися 9,5%, непридатними до використання - 23,5%.