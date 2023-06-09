В Киеве проверили более 4 тысяч укрытий: свободный доступ у менее чем половины
Киев • УНН
КИЕВ. 9 июня. УНН. В столице комиссия по проверке укрытий проинспектировала более четырех тысяч бомбоубежищ, у более половины из них обнаружили нарушения. Об этом заявил министр стратегической промышленности Александр Камышин, пишет УНН.
Детали
“Проверено 4 232 объекта, это 91% от общего фонда укрытий Киева”, - написал Камышин в Telegram.
По его словам, "со свободным доступом остается меньше половины укрытий". В надлежащем состоянии еще меньше, указал министр.
Дополнение
Как ранее сообщал мэр Киева Виталий Кличко, всего за 2022-2023 годы Киевсовет выделил районам более 1,2 млрд грн на ремонтные работы в сооружениях гражданской защиты.
На закрытые укрытия и ненадлежащие в них условия можно пожаловаться в приложении "Киев Цифровой".
Напомним
После трагедии с гибелью трех человек возле укрытия в Деснянском районе Киева во время ракетной атаки армии рф в Украине уже проверили более 61 тысячи бомбоубежищ. Закрытыми оказались 9,5%, непригодными к использованию - 23,5%.