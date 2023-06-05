Трагедія із зачиненим укриттям: охоронець пропагував комунізм та заперечував існування України. Йому підготовлено підозру

Цитата

«У ці хвилини триває процес вручення підозр фігурантам», - повідомили вона.

Деталі

Речниця розповіла, що окрім охоронця у справі також фігурує його дружина та ще низка осіб.

Охоронця та його дружину підозрюють у вчиненні злочину, передбаченого ч. 2 ст. 28, ч. 1 ст. 436-1 КК України (виготовлення, поширення комуністичної символіки за попередньою змовою групою осіб).

Максимець повідомила, що ще в лютому поточного року до Деснянської окружної прокуратури міста Києва з СБУ надійшли матеріали щодо діяльності на території району групи осіб, які під час збройної агресії рф проти України намагаються дестабілізувати суспільно-політичну ситуацію в країні під гаслами відновлення УСРС у складі СРСР.

Під час проведення розслідування було встановлено, що вказані особи відносять себе до Київського осередку «Всесоюзне об’єднання виборців народів СРСР» (ВОИНР СССР), підтримують ідеї приєднання України до рф під приводом відновлення УРСР та СРСР. Окрім того, зазначені особи відносять себе до членів Українського республіканського відділення Київського міського комітету кредиторів СРСР.

Вони активно використовували комуністичну символіку, розсилають на адреси державних органів та комунальних підприємств листи, у яких викладали позицію щодо незаконності створення та проголошення незалежності України з використанням комуністичної символіки.

Вказане листування тривало й після початку повномаштабного вторгнення рф в Україну у 2022-2023 роках.

«Так, у ході досудового розслідування встановлено, що координатором вказаних організацій є дружина підозрюваного охоронця. Остання, спільно з іншими громадянами, які позиціонують себе як представники організації ВОИНР СССР, маючи заборгованості по оплаті комунальних послуг, надсилають претензії до комунальних підприємств про «нав’язування» їм комунальних послуг при відсутності їх замовлення, обґрунтовуючи незаконністю розпаду СРСР та проголошення незалежності України», - розповіла Максимець.

Претензії до комунальних підприємств вказані особи надсилали на бланках Всесоюзное объединение изберателей народов СССР/УССР, Украинское республиканское отделение СССР/УССР, Киевский городской комитет кредиторов СССР/УССР), з символікою комуністичного режиму, а саме: «зірка героя радянського союзу», або «золота зірка» та підписуються як громадяни неіснуючого УССР.

За даними слідства, у деяких випадках в пакеті претензії серед іншого (бланків, назв, символів) проставляються відбитки мокрої печатки із зображенням п’ятикутної зірки в центрі кола, яку обрамляє колишній герб СРСР та використанням назв «Территориальное обьединение избирателей в г. Киеве».

Серед прізвищ підписантів, що розповсюджують комуністичну символіку, у заявах зазначалось і прізвище охоронця поліклініки.

Також опитані свідки говорять про проросійські погляди охоронця, що він виправдовував агресію рф проти України та називав це «звільненням».

«За результатами проведених обшуків за місцем проживання фігурантів справи, виявлено та вилучено значний обсяг документів з символікою комуністичного режиму та печатки з даною символікою. Згідно висновку експерта, вказані вище претензії та відбитки печаток містять зображення комуністичної символіки», - повідомила Максимець.

Вона повідомила, що слідчі дії, зокрема обшуки у фігурантів, планувалися на початок червня, однак, трагедія 1 червня змусила прискорити ці процеси.

Доповнення

Під час ракетної атаки на Київ у ніч на 1 червня в Деснянського районі столиці люди не змогли потрапити до укриття у медичному закладі. У результаті падіння уламків ракети загинуло троє людей (серед яких одна дитина), які опинилися на вулиці.

За цими фактами столична поліція розпочала два кримінальних провадження: за ч. 2 ст. 367 - службова недбалість та за ч. 3 ст. 135 ККУ - залишення в небезпеці. Затримано чотирьох людей.

Суд у Києві відправив під варту на два місяці без права внесення застави охоронця столичної поліклініки, біля якої у ніч на 1 червня загинули троє людей, які не змогли потрапити в укриття.