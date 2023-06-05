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НАБУгейт: новые детали дела адвокатов против НАБУ — детективов обвиняют в прослушивании, кумовстве, давлении на детей и юридической бессмысленности
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Трагедия с закрытым укрытием: охранник пропагандировал коммунизм и отрицал существование Украины. Ему подготовлено подозрение

Киев • УНН

 • 2099550 просмотра

КИЕВ. 5 июня. УНН. Охранник, который находится под стражей по подозрению в оставлении в опасности людей, во время трагедии 1 июня в Киеве, когда две женщины и ребенок погибли от обломков российской ракеты из-за закрытого укрытия, является фигурантом еще одного уголовного производства. Речь идет о пропаганде коммунистического режима. Как сообщила пресс-секретарь столичной прокуратуры Надежда Максимец, на данный момент подозрение в этом производстве уже подписано, передает УНН.

Трагедия с закрытым укрытием: охранник пропагандировал коммунизм и отрицал существование Украины. Ему подготовлено подозрение

Цитата

«В эти минуты продолжается процесс вручения подозрений фигурантам», - сообщили она.

Детали

Пресс-секретарь рассказала, что кроме охранника в деле также фигурирует его жена и еще ряд лиц.

Охранника и его жену подозревают в совершении преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 28, ч. 1 ст. 436-1 УК Украины (изготовление, распространение коммунистической символики по предварительному сговору группой лиц).

Максимец сообщила, что еще в феврале текущего года в Деснянскую окружную прокуратуру города Киева из СБУ поступили материалы о деятельности на территории района группы лиц, которые во время вооруженной агрессии рф против Украины пытаются дестабилизировать общественно-политическую ситуацию в стране под лозунгами восстановления УССР в составе СССР.

В ходе проведения расследования было установлено, что указанные лица относят себя к Киевской ячейке «Всесоюзное объединение избирателей народов СССР» (ВОИНР СССР), поддерживают идеи присоединения Украины к рф под предлогом восстановления УССР и СССР. Кроме того, указанные лица относят себя к членам Украинского республиканского отделения Киевского городского комитета кредиторов СССР.

Они активно использовали коммунистическую символику, рассылают в адрес государственных органов и коммунальных предприятий письма, в которых излагали позицию о незаконности создания и провозглашения независимости Украины с использованием коммунистической символики.

Указанная переписка продолжалась и после начала полномасштабного вторжения рф в Украину в 2022-2023 годах.

«В ходе досудебного расследования установлено, что координатором указанных организаций является жена подозреваемого охранника. Последняя, совместно с другими гражданами, которые позиционируют себя как представители организации ВОИНР СССР, имея задолженности по оплате коммунальных услуг, присылают претензии к коммунальным предприятиям о «навязывании» им коммунальных услуг при отсутствии их заказа, обосновывая незаконностью распада СССР и провозглашения независимости Украины», - рассказала Максимец.

Претензии к коммунальным предприятиям указанные лица присылали на бланках Всесоюзное объединение избарателей народов СССР/УССР, Украинское республиканское отделение СССР/УССР, Киевский городской комитет кредиторов СССР/УССР), с символикой коммунистического режима, а именно: «звезда героя советского союза», или «золотая звезда» и подписываются как граждане несуществующего УССР.

По данным следствия, в некоторых случаях в пакете претензии среди прочего (бланков, названий, символов) проставляются оттиски мокрой печати с изображением пятиконечной звезды в центре круга, которую обрамляет бывший герб СССР и использованием названий «Территориальное объединение избирателей в г. Киеве».

Среди фамилий подписантов, распространяющих коммунистическую символику, в заявлениях указывалась и фамилия охранника поликлиники.

Также опрошенные свидетели говорят о пророссийских взглядах охранника, что он оправдывал агрессию рф против Украины и называл это «освобождением».

«По результатам проведенных обысков по месту жительства фигурантов дела, обнаружено и изъято значительный объем документов с символикой коммунистического режима и печати с данной символикой. Согласно заключению эксперта, указанные выше претензии и оттиски печатей содержат изображения коммунистической символики», - сообщила Максимец.

Она сообщила, что следственные действия, в частности обыски у фигурантов, планировались на начало июня, однако, трагедия 1 июня заставила ускорить эти процессы.

Дополнение

Во время ракетной атаки на Киев в ночь на 1 июня в Деснянском районе столицы люди не смогли попасть в укрытие в медицинском учреждении. В результате падения обломков ракеты погибло три человека (среди которых один ребенок), которые оказались на улице.

По этим фактам столичная полиция начала два уголовных производства: по ч. 2 ст. 367 - служебная халатность и по ч. 3 ст. 135 УКУ - оставление в опасности. Задержаны четыре человека.

Суд в Киеве отправил под стражу на два месяца без права внесения залога охранника столичной поликлиники, возле которой в ночь на 1 июня погибли три человека, которые не смогли попасть в укрытие.

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