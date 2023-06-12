Зеленский о состоянии укрытий в стране: будут подготовлены соответствующие проекты решений

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"Был на Ставке сегодня и итоговый доклад по готовности и неготовности укрытий по всей стране, в крупнейших городах и в Киеве. Докладывали министры Клименко, Камышин и Кубраков. Результаты, мягко говоря, неутешительные. На п’пятницу будут подготовлены соответствующие проекты решений – и по тем, кто ответственный, и по обеспечению надлежащего уровня защиты для наших людей во всех украинских городах", - отметил Зеленский.

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Он добавил, что сегодня провел несколько совещаний по международным мероприятиям.

"Эту неделю, как и всегда, сделаем очень содержательной. Первое: готовим новую поддержку оружием от наших партнеров для наших воинов. Второе: готовим привлечение большего количества мировых субъектов к реализации формулы мира. Третье: работаем, чтобы Вильнюсский саммит был действительно содержательным", - подчеркнул Глава государства.

Кроме того, Зеленский сообщил о своем решении о присвоении звания Героя Украины подполковнику СБУ Василию Богачу, посмертно.

"И еще одно решение, о котором стоит сказать. Звание Героя Украины присвоено подполковнику СБУ Василию Богачу, посмертно. За чрезвычайную личную храбрость, за неоднократное задержание и уничтожение вражеских диверсантов. За защиту Мариуполя и именно за такой героизм, именно такое самопожертвование, которые не оставляют никаких других вариантов для Украины и украинцев, кроме победы.

Слава всем, кто сражается ради Украины! Спасибо каждому и каждой, кто сейчас в бою, на боевых постах и на боевых заданиях! Шаг за шагом движемся вперед! Верим в победу. Она будет!", - подчеркнул Президент.

Напомним

В Украине проводится масштабная проверка укрытий. Свои результаты проверки обнародовала Государственная служба по чрезвычайным ситуациям. По оценкам специалистов службы 23,6% проверенных укрытий оказались непригодными к использованию.