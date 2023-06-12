Зеленский о состоянии укрытий в стране: будут подготовлены соответствующие проекты решений

$41.080.11
45.050.50
ukru
НАБУгейт: новые детали дела адвокатов против НАБУ — детективов обвиняют в прослушивании, кумовстве, давлении на детей и юридической бессмысленности
18:32 • 11122 просмотра

НАБУгейт: новые детали дела адвокатов против НАБУ — детективов обвиняют в прослушивании, кумовстве, давлении на детей и юридической бессмысленности

Эксклюзив
14:05 • 52903 просмотра

Скандал в АРМА из-за “слива” информации об обыске: ответственность может дойти до Думы

Эксклюзив
13:48 • 105266 просмотра

Ценовое регулирование Минздрава может оставить больницы без жизненно важных препаратов - врач

8 апреля, 12:22 • 105374 просмотра

Силы обороны взяли в плен двух граждан Китая в Донецкой области - Зеленский

Эксклюзив
8 апреля, 10:26 • 247974 просмотра

Время — на стороне Сокура. Почему НАПК до сих пор не привлекло бывшего чиновника ГНС к ответственности

8 апреля, 10:19 • 128645 просмотра

Делегация Украины планирует посетить США для переговоров по соглашению о полезных ископаемых в конце недели - Bloomberg

8 апреля, 08:53 • 118473 просмотра

Минфин: все выплаты военным осуществляются вовремя и в полном объеме, так же будет и в дальнейшем

8 апреля, 06:46 • 360251 просмотра

Сегодня День любителей зоопарка: как зверинцы защищают животных во время войны в Украине

8 апреля, 05:47 • 83053 просмотра

Трамп недоволен тем, что россия "как сумасшедшая бомбит" Украину

7 апреля, 16:13 • 135550 просмотра

Украина инициировала срочное заседание Совбеза ООН из-за жестокого удара рф по Кривому Рогу

Рубрики
Главная
Главная
политика
политика
Война
Война
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Наши за границей
Наши за границей
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Киевская область
Киевская область
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
спорт
спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Контакты
Реклама
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Все права защищены. © 2007 — 2024

2м/с
54%
Популярные новости

Мадонна и Элтон Джон на шоу SNL "закопали топор" неприязни, длившейся десятилетие

8 апреля, 09:59 • 162417 просмотра

Домашние животные могут оказывать такое же психологическое воздействие на человека, как и брак - исследование

8 апреля, 11:57 • 118717 просмотра

Сжег Mercedes стоимостью более 6,7 млн грн: в Киеве задержали водителя владелицы авто

8 апреля, 12:46 • 18731 просмотра

Блейк Лайвли извинилась перед Тейлор Свифт за то, что втянула ее в судебную тяжбу

8 апреля, 13:10 • 99302 просмотра

Меган Маркл призналась, что после родов пережила медицинский страх за жизнь

14:40 • 64605 просмотра
публикации

Время — на стороне Сокура. Почему НАПК до сих пор не привлекло бывшего чиновника ГНС к ответственности
Эксклюзив

8 апреля, 10:26 • 247997 просмотра

Десерты без яиц: 7 вкусных рецептов к Пасхе

8 апреля, 08:49 • 284494 просмотра

Сегодня День любителей зоопарка: как зверинцы защищают животных во время войны в Украине

8 апреля, 06:46 • 360271 просмотра

Почему важно чаще стирать постель, если спите с домашними любимцами: простые советы

7 апреля, 12:16 • 339455 просмотра

"Мамины агенты" в АРМА: как в структуре Думы мониторят судебные решения и "сливают" информацию об обысках

7 апреля, 10:58 • 387642 просмотра
Реклама
Актуальные люди

Дональд Трамп

Владимир Зеленский

Элон Маск

Михаил Федоров

Алексей Гончаренко

Актуальные места

Украина

Соединенные Штаты

Китай

Великобритания

Европа

Реклама
УНН Lite

Меган Маркл призналась, что после родов пережила медицинский страх за жизнь

14:40 • 64952 просмотра

Блейк Лайвли извинилась перед Тейлор Свифт за то, что втянула ее в судебную тяжбу

8 апреля, 13:10 • 99653 просмотра

Домашние животные могут оказывать такое же психологическое воздействие на человека, как и брак - исследование

8 апреля, 11:57 • 119070 просмотра

Мадонна и Элтон Джон на шоу SNL "закопали топор" неприязни, длившейся десятилетие

8 апреля, 09:59 • 162760 просмотра

Рэпер Эминем впервые стал дедушкой

7 апреля, 15:32 • 77242 просмотра
Актуальное

YouTube

Форбс

Время (журнал)

Facebook

Instagram

Зеленский о состоянии укрытий в стране: будут подготовлены соответствующие проекты решений

Киев • УНН

 • 894298 просмотра

КИЕВ. 12 июня. УНН. На пятницу будут подготовлены соответствующие проекты решений по обеспечению надлежащего состояния укрытий в стране. Об этом сказал Президент Украины Владимир Зеленский в своем традиционном видеообращении, пишет УНН.

Зеленский о состоянии укрытий в стране: будут подготовлены соответствующие проекты решений

Цитата

"Был на Ставке сегодня и итоговый доклад по готовности и неготовности укрытий по всей стране, в крупнейших городах и в Киеве. Докладывали министры Клименко, Камышин и Кубраков. Результаты, мягко говоря, неутешительные. На п’пятницу будут подготовлены соответствующие проекты решений – и по тем, кто ответственный, и по обеспечению надлежащего уровня защиты для наших людей во всех украинских городах", - отметил Зеленский.

Дополнение

Он добавил, что сегодня провел несколько совещаний по международным мероприятиям.

"Эту неделю, как и всегда, сделаем очень содержательной. Первое: готовим новую поддержку оружием от наших партнеров для наших воинов. Второе: готовим привлечение большего количества мировых субъектов к реализации формулы мира. Третье: работаем, чтобы Вильнюсский саммит был действительно содержательным", - подчеркнул Глава государства.

Кроме того, Зеленский сообщил о своем решении о присвоении звания Героя Украины подполковнику СБУ Василию Богачу, посмертно.

"И еще одно решение, о котором стоит сказать. Звание Героя Украины присвоено подполковнику СБУ Василию Богачу, посмертно. За чрезвычайную личную храбрость, за неоднократное задержание и уничтожение вражеских диверсантов. За защиту Мариуполя и именно за такой героизм, именно такое самопожертвование, которые не оставляют никаких других вариантов для Украины и украинцев, кроме победы.

Слава всем, кто сражается ради Украины! Спасибо каждому и каждой, кто сейчас в бою, на боевых постах и на боевых заданиях! Шаг за шагом движемся вперед! Верим в победу. Она будет!", - подчеркнул Президент.

Напомним

В Украине проводится масштабная проверка укрытий. Свои результаты проверки обнародовала Государственная служба по чрезвычайным ситуациям. По оценкам специалистов службы 23,6% проверенных укрытий оказались непригодными к использованию.

Украинские Национальные Новости

Украинские Национальные Новости

политика
Brent
$63.18
Bitcoin
$77,259.00
S&P 500
$5,035.61
Tesla
$228.59
Газ TTF
$36.23
Золото
$2,998.00
Ethereum
$1,476.75