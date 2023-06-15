НАБУ оголосило в розшук колишню нардепку Королевську
Київ • УНН
КИЇВ. 15 червня. УНН. Національне антикорупційне бюро оголосило в розшук колишню народну депутатку від фракції «Опозиційна платформа - За життя» Наталію Королевську через підозру у недостовірному декларуванні. Відповідні дані розміщені в розшукових обліках Міністерства внутрішніх справ, пише УНН.
Деталі
Наталію Королевську підозрюють у недостовірному декларуванні. На сайті МВС зазначається, що вона переховується від органів досудового розслідування. Датою її зникнення вважається 22 лютого 2023 року.
Доповнення
У лютому цього року до Верховної Ради надійшли заяви Наталії Королевської та її чоловіка Юрія Солода про відмову від мандатів народних депутатів
Після точо НАБУ і САП заочно повідомили Наталії Королевській про підозру у недостовірному декларуванні за 2020 рік(частина 1 статті 366-2 Кримінального кодексу України).
Королевська у декларації не вказала дві земельні ділянки в Обухівському районі загальною площею 0,829 га та вартістю понад 2,5 млн грн, а також житловий будинок та земельну ділянку, що розташовані в рф вартістю майже 1,8 млн грн.
Сума незадекларованих об'єктів нерухомого майна становить понад 4,315 млн грн, що перевищує 500 прожиткових мінімумів для працездатних осіб.