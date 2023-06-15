НАБУ объявило в розыск бывшего нардепа Королевскую

Детали

Наталью Королевскую подозревают в недостоверном декларировании. На сайте МВД отмечается, что она скрывается от органов досудебного расследования. Датой ее исчезновения считается 22 февраля 2023 года.

Дополнение

В феврале этого года в Верховную Раду поступили заявления Натальи Королевской и ее мужа Юрия Солода об отказе от мандатов народных депутатов



После точо НАБУ и САП заочно сообщили Наталье Королевской о подозрении в недостоверном декларировании за 2020 год (часть 1 статьи 366-2 Уголовного кодекса Украины).

Королевская в декларации не указала два земельных участка в Обуховском районе общей площадью 0,829 га и стоимостью более 2,5 млн грн, а также жилой дом и земельный участок, расположенные в рф стоимостью почти 1,8 млн грн.

Сумма незадекларированных объектов недвижимого имущества составляет более 4,315 млн грн, что превышает 500 прожиточных минимумов для трудоспособных лиц.