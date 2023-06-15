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НАБУ объявило в розыск бывшего нардепа Королевскую

Киев • УНН

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КИЕВ. 15 июня. УНН. Национальное антикоррупционное бюро объявило в розыск бывшего народного депутата от фракции «Оппозиционная платформа - За жизнь» Наталью Королевскую по подозрению в недостоверном декларировании. Соответствующие данные размещены в розыскных данных Министерства внутренних дел, пишет УНН.

НАБУ объявило в розыск бывшего нардепа Королевскую

Детали
Наталью Королевскую подозревают в недостоверном декларировании. На сайте МВД отмечается, что она скрывается от органов досудебного расследования. Датой ее исчезновения считается 22 февраля 2023 года.

Дополнение

В феврале этого года в Верховную Раду поступили заявления Натальи Королевской и ее мужа Юрия Солода об отказе от мандатов народных депутатов

После точо НАБУ и САП заочно сообщили Наталье Королевской о подозрении в недостоверном декларировании за 2020 год (часть 1 статьи 366-2 Уголовного кодекса Украины).

Королевская в декларации не указала два земельных участка в Обуховском районе общей площадью 0,829 га и стоимостью более 2,5 млн грн, а также жилой дом и земельный участок, расположенные в рф стоимостью почти 1,8 млн грн.

Сумма незадекларированных объектов недвижимого имущества составляет более 4,315 млн грн, что превышает 500 прожиточных минимумов для трудоспособных лиц.

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