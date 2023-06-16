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Корупційна схема спричинила 51 млн грн збитків держшахтам: справу скеровано до суду

Київ • УНН

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КИЇВ. 16 червня. УУН. На трьох державних підприємствах, зокрема на "Селидіввугіллі", "Мирноградвугіллі" та "Шахтоуправлінні", виявлено корупційну схему, яка призвела до збитків у розмірі 51 млн грн. Про це повідомляє Національне антикорупційне бюро України, передає УНН.

Корупційна схема спричинила 51 млн грн збитків держшахтам: справу скеровано до суду

Деталі

Корупційна схема, що тривала з 2016 по 2018 рік, призвела до збитків у розмірі 51 млн грн на державних підприємствах, зокрема на "Селидіввугіллі", "Мирноградвугіллі" та "Шахтоуправлінні". Було обвинувачено десятеро осіб, з яких вісім були вже взяті під варту в листопаді 2021 року.

Сьогодні детективи направили до суду справу стосовно решти обвинувачених, а саме директора ТОВ "Доненергоекспорт" та колишнього голови тендерного комітету ДП "Мирноградвугілля".

За даними слідства, учасники цієї корупційної схеми мали контроль над закупівлями державних підприємств. Вони маніпулювали всім процесом, включаючи моніторинг потреб у закупівлях, формування умов тендерів, комунікацію з постачальниками та контроль за розрахунками.

У результаті, у 69 закупівлях зазначених підприємств, договори на постачання отримувала лише одна компанія, яка фактично виконувала роль посередника та перепродавала товари з націнкою, придбані в інших підприємствах.

За тривалий період часу ці державні підприємства закупили різноманітне обладнання, матеріали та інші товари за завищеними цінами на загальну суму майже 174,5 млн грн, переплативши незаконно понад 51,17 млн грн.

Всі обвинувачені по цій справі стоять під відповідальністю згідно з кримінальним кодексом України.

Нагадаємо

Президент України Володимир Зеленський через тиждень скликає засідання Ради національної безпеки і оборони України, говоритимуть про корупцію у системі правосуддя і укриття.

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