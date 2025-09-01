Коррупция при закупке БПЛА и РЭБ: за нардепа Кузнецова внесли залог

За народного депутата Алексея Кузнецова, который является фигурантом дела о коррупции при закупке дронов и РЭБ, внесли залог. Об этом УНН сообщили в ВАКС.

Детали

4 августа Высший антикоррупционный суд отправил народного депутата Алексея Кузнецова, который является фигурантом дела о коррупции при закупке дронов и РЭБ, под стражу на 60 дней с возможностью внести залог в размере восьми миллионов гривен.

Дополнение

НАБУ и САП разоблачили масштабную коррупционную схему при закупке БПЛА и средств РЭБ. По данным следствия, в 2024–2025 годах организованная группа лиц системно завладевала бюджетными средствами, которые органы местного самоуправления направляли на нужды сил обороны.

Среди установленных эпизодов — закупка систем радиоэлектронной борьбы. За подписание договора с заведомо завышенной ценой участники группы получили до 30% от суммы контракта в качестве неправомерной выгоды. По аналогичной схеме состоялась закупка FPV-дронов на почти 10 млн грн. Предприятие поставило продукцию по завышенной на около 80 тыс. долл. США стоимости, после чего должностные лица передали часть средств в виде "отката" участникам преступной группы.

По согласованию Генерального прокурора в суд направлено ходатайство об избрании подозреваемому народному депутату меры пресечения в виде содержания под стражей с альтернативой внесения залога в размере 30 млн грн.

Также в суд направлены ходатайства об избрании мер пресечения другим фигурантам дела.

САП и НАБУ сообщили о подозрении разоблаченным накануне участникам организованной преступной группы, причастной к коррупционной схеме при закупке БПЛА и РЭБ.