Корректировала удары по Славянску: в Донецкой области СБУ задержала агентку гру
Киев • УНН
СБУ задержала местную жительницу, которая помогала брату-агенту рф собирать разведданные о ВСУ. Женщина корректировала ракетно-бомбовые и артиллерийские удары врага по защитникам Славянска.
Служба безопасности Украины (СБУ) сообщила о задержании агента российской военной разведки (гру) в Донецкой области. Женщина корректировала ракетно-бомбовые и артиллерийские удары врага по защитникам Славянска, сообщает УНН.
Детали
Отмечается, что злоумышленницей оказалась местная жительница, которая осенью 2024 года помогала своему брату-агенту рф собирать для оккупантов разведданные о Силах обороны в городе.
Тогда контрразведка СБУ задержала предателя и его сообщников на территории прифронтовой общины. Узнав об этом, его сестра "залегла на дно", чтобы скрыться от правосудия
Вскоре на женщину дистанционно вышел российский куратор задержанного родственника-агента и предложил продолжить сотрудничество "напрямую". По указанию вражеского спецслужбиста женщина обходила местность и фиксировала места наибольшего сосредоточения личного состава и военной техники ВСУ.
Служба безопасности разоблачила агента, задокументировала ее преступления, а также провела комплексные мероприятия для обеспечения безопасности локаций Сил обороны. Во время обыска у фигурантки изъят мобильный телефон, через который она контактировала со связным российского гру – боевиком "внутренних войск днр". Его личность уже установлена
На основании собранных доказательств следователи спецслужбы сообщили задержанной о подозрении по ч. 2 ст. 111 Уголовного кодекса Украины (государственная измена, совершенная в условиях военного положения). Сейчас злоумышленница находится под стражей. Ей грозит пожизненное лишение свободы с конфискацией имущества.
Напомним
На днях Служба безопасности Украины разоблачила "крота" фсб в Государственном космическом агентстве. Его задержали во время совещания в Министерстве стратегической промышленности.
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