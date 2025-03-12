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Корректировала удары по Славянску: в Донецкой области СБУ задержала агентку гру

Киев • УНН

 • 20090 просмотра

СБУ задержала местную жительницу, которая помогала брату-агенту рф собирать разведданные о ВСУ. Женщина корректировала ракетно-бомбовые и артиллерийские удары врага по защитникам Славянска.

Корректировала удары по Славянску: в Донецкой области СБУ задержала агентку гру

Служба безопасности Украины (СБУ) сообщила о задержании агента российской военной разведки (гру) в Донецкой области. Женщина корректировала ракетно-бомбовые и артиллерийские удары врага по защитникам Славянска, сообщает УНН.

Детали

Отмечается, что злоумышленницей оказалась местная жительница, которая осенью 2024 года помогала своему брату-агенту рф собирать для оккупантов разведданные о Силах обороны в городе.

Тогда контрразведка СБУ задержала предателя и его сообщников на территории прифронтовой общины. Узнав об этом, его сестра "залегла на дно", чтобы скрыться от правосудия

- говорится в сообщении.

Вскоре на женщину дистанционно вышел российский куратор задержанного родственника-агента и предложил продолжить сотрудничество "напрямую". По указанию вражеского спецслужбиста женщина обходила местность и фиксировала места наибольшего сосредоточения личного состава и военной техники ВСУ.

Служба безопасности разоблачила агента, задокументировала ее преступления, а также провела комплексные мероприятия для обеспечения безопасности локаций Сил обороны. Во время обыска у фигурантки изъят мобильный телефон, через который она контактировала со связным российского гру – боевиком "внутренних войск днр". Его личность уже установлена

- рассказали в СБУ.

На основании собранных доказательств следователи спецслужбы сообщили задержанной о подозрении по ч. 2 ст. 111 Уголовного кодекса Украины (государственная измена, совершенная в условиях военного положения). Сейчас злоумышленница находится под стражей. Ей грозит пожизненное лишение свободы с конфискацией имущества.

Напомним

На днях Служба безопасности Украины разоблачила "крота" фсб в Государственном космическом агентстве. Его задержали во время совещания в Министерстве стратегической промышленности.

СБУ задержала еще 8 поджигателей: среди них несовершеннолетние и рецидивист-вор07.03.25, 18:09 • 21943 просмотра

Вадим Хлюдзинский

Вадим Хлюдзинский

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