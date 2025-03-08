СБУ затримала "крота" фсб у Держкосмосі під час наради

Служба безпеки України викрила "крота" фсб у Державному космічному агентстві, його затримали під час наради в Міністерстві стратегічної промисловості, повідомили у СБУ у суботу, пише УНН.

Служба безпеки за сприяння міністра з питань стратегічних галузей промисловості викрила ще одного високопоставленого "крота" рф у державних органах України. Ворожим агентом виявився посадовець Державного космічного агентства, який мав секретну інформацію про вітчизняні стратегічні підприємства, а також доступ до таємних супутникових знімків. Контррозвідка та слідчі СБУ затримали фігуранта під час наради у Міністерстві з питань стратегічних галузей промисловості України - повідомили у СБУ.

За матеріалами справи, фсб завербувала агента у 2024 році. Відтоді СБУ документувала його діяльність і навіть використовувала для дезінформації ворога.

Розслідування встановило, що агент був завербований фсб через дружину, яка живе в ростові-на-дону та співпрацює з окупантами.

Серед завдань, які перед "кротом" ставила фсб, був збір і передача секретної інформації, зокрема, про місця розташування об’єктів військово-промислового комплексу, що виготовляють системи навігації, запасні пункти роботи стратегічних підприємств, військових складів, про виробництво високоточних засобів ураження і супутникові знімки. За наявними даними, російська спецслужба сподівалася використати ці дані для повітряних ударів по стратегічно важливих об'єктах України.

Під час обшуку вилучено телефон із листуванням із фсб.

Агенту повідомили про підозру за ч. 2 ст. 111 Кримінального кодексу України (державна зрада, вчинена в умовах воєнного стану).

Вирішується питання про обрання йому запобіжного заходу у виді тримання під вартою. Зловмиснику загрожує довічне позбавлення волі з конфіскацією майна.

СБУ викрила у своїх лавах топового "щура" фсб: голова Служби безпеки Малюк особисто затримував зрадника