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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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СБУ задержала "крота" фсб в Госкосмосе во время совещания

Киев • УНН

 • 22790 просмотра

Контрразведка СБУ викрила та затримала високопоставленого посадовця Держкосмосу, який працював на ФСБ. Агент мав доступ до секретної інформації про військові об'єкти та супутникові знімки.

СБУ задержала "крота" фсб в Госкосмосе во время совещания

Служба безопасности Украины выявила "крота" фсб в Государственном космическом агентстве, его задержали во время совещания в Министерстве стратегических отраслей промышленности, сообщили в СБУ в субботу, пишет УНН.

Служба безопасности при содействии министра по вопросам стратегических отраслей промышленности выявила еще одного высокопоставленного "крота" рф в государственных органах Украины. Вражеским агентом оказался чиновник Государственного космического агентства, который имел секретную информацию о отечественных стратегических предприятиях, а также доступ к секретным спутниковым снимкам. Контрразведка и следственные органы СБУ задержали фигуранта во время совещания в Министерстве по вопросам стратегических отраслей промышленности Украины.

- сообщили в СБУ.

По материалам дела, фсб завербовала агента в 2024 году. С тех пор СБУ документировала его деятельность и даже использовала для дезинформации врага.

Расследование установило, что агент был завербован фсб через жену, которая живет в ростове-на-дону и сотрудничает с оккупантами.

Среди задач, которые перед "кротом" ставила фсб, был сбор и передача секретной информации, в частности, о местах расположения объектов военно-промышленного комплекса, которые производят системы навигации, запасные пункты работы стратегических предприятий, военных складов, о производстве высокоточных средств поражения и спутниковых снимках. По имеющимся данным, российская спецслужба надеялась использовать эти данные для воздушных ударов по стратегически важным объектам Украины.

Во время обыска изъят телефон с перепиской с фсб.

Агенту сообщили о подозрении по ч. 2 ст. 111 Уголовного кодекса Украины (государственная измена, совершенная в условиях военного положения).

Решается вопрос о выборе ему меры пресечения в виде содержания под стражей. Злоумышленнику грозит пожизненное лишение свободы с конфискацией имущества.

СБУ разоблачила в своих рядах топовую "крысу" фсб: глава Службы безопасности Малюк лично задерживал предателя12.02.25, 12:46 • 116096 просмотров

Юлия Шрамко

Юлия Шрамко

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