СБУ задержала "крота" фсб в Госкосмосе во время совещания
Киев • УНН
Контрразведка СБУ викрила та затримала високопоставленого посадовця Держкосмосу, який працював на ФСБ. Агент мав доступ до секретної інформації про військові об'єкти та супутникові знімки.
Служба безопасности Украины выявила "крота" фсб в Государственном космическом агентстве, его задержали во время совещания в Министерстве стратегических отраслей промышленности, сообщили в СБУ в субботу, пишет УНН.
Служба безопасности при содействии министра по вопросам стратегических отраслей промышленности выявила еще одного высокопоставленного "крота" рф в государственных органах Украины. Вражеским агентом оказался чиновник Государственного космического агентства, который имел секретную информацию о отечественных стратегических предприятиях, а также доступ к секретным спутниковым снимкам. Контрразведка и следственные органы СБУ задержали фигуранта во время совещания в Министерстве по вопросам стратегических отраслей промышленности Украины.
По материалам дела, фсб завербовала агента в 2024 году. С тех пор СБУ документировала его деятельность и даже использовала для дезинформации врага.
Расследование установило, что агент был завербован фсб через жену, которая живет в ростове-на-дону и сотрудничает с оккупантами.
Среди задач, которые перед "кротом" ставила фсб, был сбор и передача секретной информации, в частности, о местах расположения объектов военно-промышленного комплекса, которые производят системы навигации, запасные пункты работы стратегических предприятий, военных складов, о производстве высокоточных средств поражения и спутниковых снимках. По имеющимся данным, российская спецслужба надеялась использовать эти данные для воздушных ударов по стратегически важным объектам Украины.
Во время обыска изъят телефон с перепиской с фсб.
Агенту сообщили о подозрении по ч. 2 ст. 111 Уголовного кодекса Украины (государственная измена, совершенная в условиях военного положения).
Решается вопрос о выборе ему меры пресечения в виде содержания под стражей. Злоумышленнику грозит пожизненное лишение свободы с конфискацией имущества.
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