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Коригувала удари по Слов'янську: на Донеччині СБУ затримала агентку гру

Київ • УНН

 • 20109 перегляди

СБУ затримала місцеву мешканку, яка допомагала брату-агенту рф збирати розвіддані про ЗСУ. Жінка коригувала ракетно-бомбові та артилерійські удари ворога по захисниках Слов’янська.

Коригувала удари по Слов'янську: на Донеччині СБУ затримала агентку гру

Служба безпеки України (СБУ) повідомила про затримання агентки російської воєнної розвідки (гру) на Донеччині. Жінка коригувала ракетно-бомбові та артилерійські удари ворога по захисниках Слов’янська, повідомляє УНН.

Деталі

Зазначається, що зловмисницею виявилася місцева жителька, яка восени 2024 року допомагала своєму брату-агенту рф збирати для окупантів розвіддані про Сили оборони у місті.

Тоді контррозвідка СБУ затримала зрадника та його спільників на території прифронтової громади. Дізнавшись про це, його сестра "залягла на дно", щоб сховатися від правосуддя

- йдеться у повідомленні.

Невдовзі на жінку дистанційно вийшов російський куратор затриманого родича-агента і запропонував продовжити співпрацю "напряму". За вказівкою ворожого спецслужбіста жінка обходила місцевість та фіксувала місця найбільшого зосередження особового складу та військової техніки ЗСУ.

Служба безпеки викрила агентку, задокументувала її злочини, а також провела комплексні заходи для убезпечення локацій Сил оборони. Під час обшуку у фігурантки вилучено мобільний телефон, через який вона контактувала зі зв’язковим російського гру – бойовиком "внутрішніх військ днр". Його особу вже встановлено

- розповіли в СБУ.

На підставі зібраних доказів слідчі спецслужби повідомили затриманій про підозру за ч. 2 ст. 111 Кримінального кодексу України (державна зрада, вчинена в умовах воєнного стану). Нині зловмисниця перебуває під вартою. Їй загрожує довічне позбавлення волі з конфіскацією майна.

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Вадим Хлюдзинський

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