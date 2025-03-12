Коригувала удари по Слов'янську: на Донеччині СБУ затримала агентку гру

Служба безпеки України (СБУ) повідомила про затримання агентки російської воєнної розвідки (гру) на Донеччині. Жінка коригувала ракетно-бомбові та артилерійські удари ворога по захисниках Слов’янська, повідомляє УНН.

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Зазначається, що зловмисницею виявилася місцева жителька, яка восени 2024 року допомагала своєму брату-агенту рф збирати для окупантів розвіддані про Сили оборони у місті.

Тоді контррозвідка СБУ затримала зрадника та його спільників на території прифронтової громади. Дізнавшись про це, його сестра "залягла на дно", щоб сховатися від правосуддя

Невдовзі на жінку дистанційно вийшов російський куратор затриманого родича-агента і запропонував продовжити співпрацю "напряму". За вказівкою ворожого спецслужбіста жінка обходила місцевість та фіксувала місця найбільшого зосередження особового складу та військової техніки ЗСУ.

Служба безпеки викрила агентку, задокументувала її злочини, а також провела комплексні заходи для убезпечення локацій Сил оборони. Під час обшуку у фігурантки вилучено мобільний телефон, через який вона контактувала зі зв’язковим російського гру – бойовиком "внутрішніх військ днр". Його особу вже встановлено