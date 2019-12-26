Коронованного в Москве вора в законе "Батыра Бухарского" выдворили из Украины

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КИЕВ. 26 декабря. УНН. Сотрудники управления стратегических расследований в Киевской области Национальной полиции задержали "вора в законе" по прозвищу "Батыр Бухарский" и при содействии Государственной пограничной службы Украины экстрадировали его в Королевство Испания. Об этом говорится в сообщении Департамента стратегических расследований Национальной полиции Украины, передает УНН.

"Во вторник, 24 декабря,.. экстрадировали "вора в законе" по прозвищу "Батыр Бухарский" в Королевство Испания и передали в руки правоохранителей", - говорится в сообщении.

Так, сообщается, что преступник с 2017 года последний находился в международном розыске за совершение преступлений на территории Испании. Вместе с другими участниками ОПГ, как отмечается, он организовал схему по "отмыванию" денег, полученных преступным путем и которые легализовали путем приобретения недвижимости. В соответствии с законодательством Испании, на "вора в законе" ждет ответственность в виде лишения свободы сроком на 17 лет, пишут полицейские.

В апреле 2019 года "вор в законе" незаконно попал на территорию Украины.

Правоохранители установили место нахождения "Батыра Бухарского", задержали его и сразу сообщили об этом европейских коллег.

С целью дальнейшей экстрадиции в Королевство Испания 48-летний гражданин РФ и уроженец Узбекистана был помещен в пункт временного пребывания иностранцев и лиц без гражданства.

"В 1998 году в Москве "Батыр Бухарский" был коронован "вором в законе" "Дедом Хасаном" и был доверенным лицом еще одного "вора в законе" по прозвищу "Япончик", - пишут полицейские.

Как сообщал УНН, полиция Киевской области задержала криминального вора по кличке "Лощ", которого разыскивала в течение двух лет за хулиганство.

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