Коронованого в Москві злодія в законі "Батира Бухарського" видворили з України
Київ • УНН
КИЇВ. 26 грудня. УНН. Працівники управління стратегічних розслідувань в Київській області Національної поліції затримали “злодія в законі” на прізвисько “Батир Бухарський” та за сприяння Державної прикордонної служби України екстрадували його до Королівства Іспанії. Про це йдеться в повідомленні Департаменту стратегічних розслідувань Національної поліції України, передає УНН.
“У вівторок, 24 грудня,.. екстрадували "злодія в законі“ на прізвисько "Батир Бухарський“ до Королівства Іспанія та передали до рук правоохоронців”, — йдеться в повідомленні.
Так, повідомляється, що злочинець з 2017 року останній перебував у міжнародному розшуку за скоєння злочинів на території Іспанії. Разом з іншими учасниками ОЗГ, як зазначається, він організував схему з “відмивання” коштів, здобутих злочинним шляхом та які легалізовували шляхом придбання нерухомості. Відповідно до законодавства Іспанії, на “злодія в законі” чекає відповідальність у вигляді позбавлення волі строком на 17 років, пишуть поліцейські.
У квітні 2019 року “злодій у законі” незаконно потрапив на територію України.
Правоохоронці встановили місце знаходження “Батира Бухарського”, затримали його та одразу повідомили про це європейських колег.
З метою подальшої екстрадиції до Королівства Іспанії 48-річний громадянин РФ та уродженець Узбекистану був поміщений до пункту тимчасового перебування іноземців та осіб без громадянства.
“У 1998 році у Москві “Батир Бухарський” був коронований “злодієм у законі” “Дідом Хасаном” та був довіреною особою ще одного “злодія в законі” на прізвисько “Япончик”, — пишуть поліцейські.
Як повідомляв УНН, поліція Київщини затримала кримінального злодія на прізвисько “Лощ”, якого розшукувала упродовж двох років за хуліганство.