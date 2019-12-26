Коронованого в Москві злодія в законі "Батира Бухарського" видворили з України

КИЇВ. 26 грудня. УНН. Працівники управління стратегічних розслідувань в Київській області Національної поліції затримали “злодія в законі” на прізвисько “Батир Бухарський” та за сприяння Державної прикордонної служби України екстрадували його до Королівства Іспанії. Про це йдеться в повідомленні Департаменту стратегічних розслідувань Національної поліції України, передає УНН.