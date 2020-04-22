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Трамп может возобновить помощь Украине при определенных условиях - Белый дом
13:05 • 27276 просмотра

Трамп может возобновить помощь Украине при определенных условиях - Белый дом

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Недопустимо передавать Фонд гарантирования вкладов в "ручное" управление – нардеп
08:58 • 74317 просмотра

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Пора сделать все правильно: Зеленский заявил, что Украина готова как можно быстрее сесть за стол переговоров
4 марта, 15:53 • 127285 просмотра

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4 марта, 14:27 • 128165 просмотра

Подготовка автомобиля к лету: когда необходимо менять зимнюю резину на летнюю

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Шмигаль раскрыл условия Украины по мирным переговорам и будущим гарантиям
4 марта, 13:25 • 121497 просмотра

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Трамп приостановил военную помощь Украине: мировая реакция
4 марта, 09:55 • 103058 просмотра

Трамп приостановил военную помощь Украине: мировая реакция

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Коронавирусом во Львовской области заразились уже 274 человека

Коронавирусом во Львовской области заразились уже 274 человека

Киев  •  УНН

 • 13540 просмотра

КИЕВ. 22 апреля. УНН. Во Львове и Львовской области на 8:00 22 апреля зафиксировано 274 подтвержденных случаев инфицирования коронавирусом, 29 пациентов выздоровели. Об этом УНН сообщает со ссылкой на данные Львовского городского совета.

"Как сообщила Галина Слична, заместитель городского головы Львова и руководитель городского штаба по противодействию коронавирусу, по состоянию на 8:00 во Львове и Львовской области подтверждено 274 случая инфицирования коронавируса, из них 10 - летальные", - говорится в сообщении.

Как указано, в целом за весь период карантина во Львовскую областную инфекционную больницу обратились 1320 человек, госпитализированы - 312, на амбулаторном лечении - 1008 человек, выписаны - 207 человек. Сейчас в больнице находится 101 человек, из них в реанимации - 4 человека, на аппаратные ИВЛ нет никого. В общем коронавирусную инфекцию обнаружено - у 274 человек, 10 человек умерли. 29 пациентов выздоровели.

По оперативным данным, за вчерашние сутки лабораторные центры в городе провели 150 ПЦР-тестов, из которых 18 - положительные.

Напомним, на утро 21 апреля в Украине было зафиксировано 6 125 случаев COVID-19, из них 161 летальный.

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