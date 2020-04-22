Коронавірусом на Львівщині інфікувалися вже 274 людини
Київ • УНН
КИЇВ. 22 квітня. УНН. У Львові та на Львівщині на 8 годину 22 квітня зафіксовано 274 підтверджені випадки інфікування коронавірусом, 29 пацієнтів одужало. Про це УНН повідомляє з посиланням на дані Львівської міської ради.
"Як повідомила Галина Слічна, заступниця міського голови Львова та керівниця міського штабу з протидії коронавірусу, станом на 8:00 у Львові та на Львівщині підтверджено 274 випадки інфікування коронавірусом, з них 10 — летальні", - йдеться у повідомленні.
Як вказано, загалом за весь період карантину до Львівської обласної інфекційної лікарні звернулись 1320 осіб, госпіталізовані — 312, на амбулаторному лікуванні — 1008 осіб, виписані — 207 осіб. Зараз у лікарні перебуває 101 особа, з них в реанімації — 4 особи, на апаратні ШВЛ нема нікого. Загалом коронавірусну інфекцію виявлено — у 274 осіб, 10 людей померло. 29 пацієнтів одужало.
За оперативними даними, за вчорашню добу лабораторні центри в місті провели 150 ПЛР-тестів, з яких 18 — позитивні.
Нагадаємо, на ранок 21 квітня в Україні було зафіксовано 6 125 випадків COVID-19, з них 161 летальний.