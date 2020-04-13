Коронавирус: продажи алкоголя в Великобритании превысили 1,4 млрд долларов
Киев • УНН
КИЕВ. 13 апреля. УНН. На фоне эпидемии коронавируса, британцы рекордно увеличили расходы на алкогольные напитки, передает УНН со ссылкой на BBC.
Так, по данным аналитиков, в марте продажи алкоголя в розничных торговых сетях выросли на 22%.
"Общий объем продаж вина, пива и спиртных напитков за четыре недели превысил 1,1 млрд фунтов стерлингов (1,4 млрд долларов)", - говорится в сообщении.
ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Koktebel вошел в ТОП-3 самых популярных и потребляемых украинцами брендов коньяка.
Отмечается, что рост продаж алкогольных напитков опередил рост продаж продуктов питания.
"Несмотря на то, что британцы продолжают активно покупать макароны и рис в условиях самоизоляции", - говорится в сообщении.
Как сообщалось ранее в УНН, "алкогольный бум" в условиях карантина наблюдается также в США, Италии и Австрии.
Отечественные производители алкогольной продукции активного роста спроса на спиртное среди украинцев пока не фиксируют, хотя и отмечают увеличение продаж преимущественно крепкого алкоголя - на уровне 4-5%.
Напомним, по данным ученых из Германии и Швейцарии, коронавирус оказался чувствительным к алкоголю. При этом, медики со всего мира и эксперты ВОЗ настаивают на осторожном употреблении спиртного. Алкоголь COVID-19 не лечит, предупреждают они.