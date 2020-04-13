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Зеленский завтра посетит саммит ЕС - СМИ

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Коронавирус: продажи алкоголя в Великобритании превысили 1,4 млрд долларов

Коронавирус: продажи алкоголя в Великобритании превысили 1,4 млрд долларов

Киев  •  УНН

 • 16872 просмотра

КИЕВ. 13 апреля. УНН. На фоне эпидемии коронавируса, британцы рекордно увеличили расходы на алкогольные напитки, передает УНН со ссылкой на BBC.

Так, по данным аналитиков, в марте продажи алкоголя в розничных торговых сетях выросли на 22%.

"Общий объем продаж вина, пива и спиртных напитков за четыре недели превысил 1,1 млрд фунтов стерлингов (1,4 млрд долларов)", - говорится в сообщении.

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Отмечается, что рост продаж алкогольных напитков опередил рост продаж продуктов питания.

"Несмотря на то, что британцы продолжают активно покупать макароны и рис в условиях самоизоляции", - говорится в сообщении.

Как сообщалось ранее в УНН, "алкогольный бум" в условиях карантина наблюдается также в США, Италии и Австрии.

Отечественные производители алкогольной продукции активного роста спроса на спиртное среди украинцев пока не фиксируют, хотя и отмечают увеличение продаж преимущественно крепкого алкоголя - на уровне 4-5%.

Напомним, по данным ученых из Германии и Швейцарии, коронавирус оказался чувствительным к алкоголю. При этом, медики со всего мира и эксперты ВОЗ настаивают на осторожном употреблении спиртного. Алкоголь COVID-19 не лечит, предупреждают они.

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