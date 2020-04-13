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Коронавірус: продажі алкоголю у Великій Британії перевищили 1,4 млрд доларів

Коронавірус: продажі алкоголю у Великій Британії перевищили 1,4 млрд доларів

Київ • УНН

 • 16874 перегляди

КИЇВ. 13 квітня. УНН. На тлі епідемії коронавірусу, британці рекордно збільшили витрати на алкогольні напої, передає УНН із посиланням на BBC.

Так, за даними аналітиків, у березні продажі алкоголю у роздрібних торгових мережах зросли на 22%.

"Загальний обсяг продажів вина, пива і спиртних напоїв за чотири тижні перевищив 1,1 млрд фунтів стерлінгів (1,4 млрд доларів)", - йдеться у повідомленні.

ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ: Koktebel увійшов у ТОП-3 найпопулярніших і споживаних українцями брендів коньяку.

Відзначається, що зростання продажів алкогольних напоїв випередило зростання продажів продуктів харчування.

"Не дивлячись на те, що британці продовжують активно купувати макарони і рис в умовах самоізоляції", - йдеться у повідомленні.

Як повідомлялося раніше в УНН, "алкогольний бум" в умовах карантину спостерігається також у США, Італії та Австрії.

Вітчизняні виробники алкогольної продукції активного зростання попиту на спиртне серед українців поки не фіксують, хоча і відзначають збільшення продажів переважно міцного алкоголю - на рівні 4-5%.

Нагадаємо, за даними вчених з Німеччини та Швейцарії, коронавірус виявився чутливим до алкоголю. При цьому, медики з усього світу і експерти ВООЗ наполягають на обережному вживанні спиртного. Алкоголь COVID-19 не лікує, попереджають вони.

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