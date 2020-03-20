Коронавирус чувствителен к алкоголю - ученые

"Вирус можно почти полностью уничтожить при концентрациях этанола до 30 процентов", - говорят специалисты.

Хотя во многих спиртных напитках, таких как виски, водка или джин, содержание алкоголя выше этого уровня, ученые советуют использовать их в качестве дезинфицирующего средства для рук только в безвыходных ситуациях.

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Ученые подчеркивают, что люди не должны рассматривать употребление алкоголя, как способ предотвратить или вылечить COVID-19.

Стефани Фэндер из отдела молекулярной и медицинской вирусологии Рурского университета в Бохуме и ее сотрудники использовали вирусный штамм от пациента из Мюнхена, а затем инфицировали им клетки животных. Эти клетки помещали в спиртовые растворы различной силы.

Сначала они попробовали раствор 85-процентного этанола с водой, формула, рекомендованная Всемирной организацией здравоохранения для изготовления антисептиков для рук в домашних условиях. Оказалось, что формула может устранить вирусную активность после 30 секунд контакта.

Затем они повторили испытания при более низких концентрациях этанола. При десяти и двадцати процентах вирус остался нетронутым, но когда содержание алкоголя достигло 30 процентов, уровень дезинфекции оказался на уровне формулы ВОЗ.

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По словам исследователей, новый коронавирус выглядит более уязвимым для алкоголя, чем два других коронавируса — тяжелый острый респираторный синдром (SARS) и ближневосточный респираторный синдром (MERS).

Ли Чжун, профессор школы общественного здравоохранения Нанкинского университета предупредил, что пить алкоголь для борьбы с коронавирусом бесполезно: такие инфекции начинаются в нижней части легких, а не в горле. Но протирать руки в крайних случаях им можно.

Напомним, ранее о лечебных свойствах алкоголя рассказывала экс-чиновница Ульяна Супрун. Она рекомендовала джин-тоник, содержащий хинин, как противоинфекционное средство. При этом Супрун подчеркивала, что просто пить джин-тоник недостаточно.

"Терапевтическая доза составляет 500 мг и принимать их нужно с определенной периодичностью", - отмечала она.

Также напомним, в Украине недавно выпустили необычный алкогольный напиток небесно-голубого цвета.