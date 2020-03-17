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Зеленский завтра посетит саммит ЕС - СМИ
5 марта, 18:37 • 100564 просмотра

Зеленский завтра посетит саммит ЕС - СМИ

Команды Украины и США начали работать над встречей, первые результаты ожидаются на следующей неделе - Зеленский
5 марта, 17:33 • 103776 просмотра

Команды Украины и США начали работать над встречей, первые результаты ожидаются на следующей неделе - Зеленский

Постановка на военный учет юношей с 14 лет: в Раде опровергли разработку законопроекта
5 марта, 16:07 • 105810 просмотра

Постановка на военный учет юношей с 14 лет: в Раде опровергли разработку законопроекта

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5 марта, 15:54 • 104786 просмотра

"Чем они занимались - непонятно": эксперт раскритиковал работу АРМА под руководством Думы

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5 марта, 15:49 • 113453 просмотра

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Лукашенко посоветовал бороться с коронавирусом водкой и баней

Лукашенко посоветовал бороться с коронавирусом водкой и баней

Киев  •  УНН

 • 28411 просмотра

КИЕВ. 17 марта. УНН. Президент Беларуси Александр Лукашенко дал несколько советов, как уберечься от коронавируса, передает УНН со ссылкой на белорусский телеканал СТВ.

Так, Лукашенко посоветовал чаще мыть руки, вовремя завтракать, обедать и ужинать.

"Я человек непьющий, но в последнее время в шутку говорю, что водкой надо не только руки мыть, но, наверное, и в день 40-50 граммов в пересчете на чистый спирт - "травить" этот вирус. Но не на работе", - сказал он.

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Лукашенко также посоветовал ходить в баню.

"Китайцы нам подсказали, что этот вирус при +60°С не выдерживает", - пояснил президент Беларуси.

Он также призвал сограждан не поддаваться панике и сосредоточиться на работе.

"Люди на тракторе работают, никто не говорит про вирус. Там трактор вылечит всех! Поле всех лечит!" – резюмировал он.

Напомним, ранее о лечебных свойствах алкоголя рассказывала экс-чиновница Ульяна Супрун. Она рекомендовала джин-тоник, содержащий хинин, как противоинфекционное средство, при этом Супрун подчеркивала, что просто пить джин-тоник недостаточно.

"Терапевтическая доза составляет 500 мг и принимать их нужно с определенной периодичностью", - отмечала она. 

Также напомним, в Украине недавно выпустили необычный алкогольный напиток небесно-голубого цвета.

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