Лукашенко порадив боротися з коронавірусом горілкою і лазнею
Київ • УНН
КИЇВ. 17 березня. УНН. Президент Білорусі Олександр Лукашенко дав кілька порад, як уберегтися від коронавіруса, передає УНН з посиланням на білоруський телеканал СТВ.
Так, Лукашенко порадив частіше мити руки, вчасно снідати, обідати і вечеряти.
"Я людина непитуща, але останнім часом жартома кажу, що горілкою треба не тільки руки мити, але, напевно, і в день 40-50 грамів в перерахунку на чистий спирт - "труїти" цей вірус. Але не на роботі", - сказав він.
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Лукашенко також порадив ходити в лазню.
"Китайці нам підказали, що цей вірус при + 60°С не витримує", - пояснив президент Білорусі.
Він також закликав співгромадян не піддаватися паніці і зосередитися на роботі.
"Люди на тракторі працюють, ніхто не говорить про вірус. Там трактор вилікує всіх! Поле всіх лікує!" - резюмував він.
Нагадаємо, раніше про лікувальні властивості алкоголю розповідала ексчиновниця Уляна Супрун. Вона рекомендувала джин-тонік, що містить хінін, як протиінфекційний засіб, при цьому Супрун наголошувала, що просто пити джин-тонік недостатньо.
"Терапевтична доза становить 500 мг і приймати їх потрібно з певною періодичністю", - відзначала вона.
Також нагадаємо, в Україні нещодавно випустили незвичайний алкогольний напій небесно-блакитного кольору.