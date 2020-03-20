Коронавірус чутливий до алкоголю - вчені

"Вірус можна майже повністю знищити при концентраціях етанолу до 30 відсотків", - говорять фахівці.

Хоча в багатьох спиртних напоях, таких як віскі, горілка або джин, вміст алкоголю є вищим цього рівня, вчені радять використовувати їх в якості дезинфікуючого засобу для рук тільки в безвихідних ситуаціях.

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Вчені підкреслюють, що люди не повинні розглядати вживання алкоголю, як спосіб запобігання або ж лікування COVID-19.

Стефані Фендер з відділу молекулярної та медичної вірусології Рурського університету в Бохумі та її співробітники використовували вірусний штам від пацієнта з Мюнхена, а потім інфікували ним клітини тварин. Ці клітини поміщали в спиртові розчини різної сили.

Спочатку вони спробували розчин 85-процентного етанолу з водою, формула, рекомендована Всесвітньою організацією охорони здоров'я для виготовлення антисептиків для рук в домашніх умовах. Виявилося, що формула може усунути вірусну активність після 30 секунд контакту.

Потім вони повторили випробування при більш низьких концентраціях етанолу. При десяти і двадцяти відсотках вірус залишився недоторканим, але коли вміст алкоголю досягав 30 відсотків, рівень дезінфекції виявився на рівні формули ВООЗ.

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За словами дослідників, новий коронавірус виглядає більш уразливим до алкоголю, ніж два інших коронавіруси - важкий гострий респіраторний синдром (SARS) та близькосхідний респіраторний синдром (MERS).

Чи Чжун, професор школи громадської охорони здоров'я Нанкінского університету попередив, що пити алкоголь для боротьби з коронавірусом марно: такі інфекції починаються в нижній частині легенів, а не в горлі. Але протирати руки в крайніх випадках ним можна.

Нагадаємо, раніше про лікувальні властивості алкоголю розповідала ексчиновниця Уляна Супрун. Вона рекомендувала джин-тонік, що містить хінін, як протиінфекційний засіб. При цьому Супрун наголошувала, що просто пити джин-тонік недостатньо.

"Терапевтична доза становить 500 мг і приймати її потрібно з певною періодичністю", - відзначала вона.

Також нагадаємо, в Україні нещодавно випустили незвичайний алкогольний напій небесно-блакитного кольору.