Коронавірус чутливий до алкоголю - вчені

ukru
20 березня, 16:58 • 75647 перегляди

У центрі Рівного стався вибух: постраждало двоє людей

20 березня, 14:22 • 148704 перегляди

ЄС на рівні 26 лідерів ухвалив заяву щодо України на тлі опозиції Угорщини: що у висновках

20 березня, 12:11 • 246072 перегляди

Зниження цін на ліки чи ілюзія економії: що приховують нові правила?

Ексклюзив
20 березня, 11:44 • 248050 перегляди

Демонтаж історичної огорожі Байкового кладовища призупинено: що відомо

Ексклюзив
20 березня, 08:24 • 246690 перегляди

Два місяці після інавгурації Трампа: що змінилося для України

Ексклюзив
20 березня, 07:00 • 230411 перегляди

Заборона маркетингових договорів не зробить ліки дешевшими – це суперечить логіці, заявив СЕО мережі "Подорожник"

Ексклюзив
20 березня, 06:55 • 199980 перегляди

Весняне рівнодення – початок нового астрологічного року

19 березня, 18:06 • 185862 перегляди

Зустріч делегацій України та США планується орієнтовно в кінці тижня – джерело

19 березня, 14:10 • 146120 перегляди

Україна повернула з російського полону 175 захисників - Зеленський

19 березня, 10:24 • 150219 перегляди

Зеленський: визнання українських тимчасово окупованих територій росією є "червоної лінією", ми на це не підемо

Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна
Війна
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал та НП
Кримінал та НП
Наші за кордоном
Наші за кордоном
Новини Світу
Новини Світу
Київ
Київ
Київщина
Київщина
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Всі права захищені. © 2007 — 2024

+3°
 м/с
59 %
758 мм
Ясно, опадів не очікується в найближчі 2 години
Популярнi новини
Оприлюднення документів по убивству Кеннеді – чотири основних висновки

Оприлюднення документів по убивству Кеннеді – чотири основних висновки

20 березня, 15:29 • 264717 перегляди
Демі Мур поділилася рідкісними фото з Брюсом Віллісом на його 70-річчя

Демі Мур поділилася рідкісними фото з Брюсом Віллісом на його 70-річчя

20 березня, 15:29 • 78491 перегляди
На фронті загинули медійники Дмитро Бєндіков та Кирило Полікевич

На фронті загинули медійники Дмитро Бєндіков та Кирило Полікевич

20 березня, 18:53 • 31801 перегляди
Нова зустріч із США в Саудівській Аравії: ЗМІ дізналися, хто у складі української делегації

Нова зустріч із США в Саудівській Аравії: ЗМІ дізналися, хто у складі української делегації

19:57 • 29911 перегляди
Одеса під атакою дронів, лунають вибухи

Одеса під атакою дронів, лунають вибухи

20:08 • 17797 перегляди
Публікації
Зниження цін на ліки чи ілюзія економії: що приховують нові правила?

Зниження цін на ліки чи ілюзія економії: що приховують нові правила?

20 березня, 12:11 • 246072 перегляди
Демонтаж історичної огорожі Байкового кладовища призупинено: що відомо

Демонтаж історичної огорожі Байкового кладовища призупинено: що відомо
Ексклюзив

20 березня, 11:44 • 248050 перегляди
Два місяці після інавгурації Трампа: що змінилося для України

Два місяці після інавгурації Трампа: що змінилося для України
Ексклюзив

20 березня, 08:24 • 246690 перегляди
Заборона маркетингових договорів не зробить ліки дешевшими – це суперечить логіці, заявив СЕО мережі "Подорожник"

Заборона маркетингових договорів не зробить ліки дешевшими – це суперечить логіці, заявив СЕО мережі "Подорожник"
Ексклюзив

20 березня, 07:00 • 230411 перегляди
Весняне рівнодення – початок нового астрологічного року

Весняне рівнодення – початок нового астрологічного року
Ексклюзив

20 березня, 06:55 • 199980 перегляди
Реклама
Актуальнi люди
Актуальні місця
Реклама
УНН Lite
Демі Мур поділилася рідкісними фото з Брюсом Віллісом на його 70-річчя

Демі Мур поділилася рідкісними фото з Брюсом Віллісом на його 70-річчя

20 березня, 15:29 • 78491 перегляди
Мозок людини та хвилястих папужок має ідентичний механізм у створенні складних звуків

Мозок людини та хвилястих папужок має ідентичний механізм у створенні складних звуків

20 березня, 15:08 • 25846 перегляди
Джоан Роулінг зробила неоднозначний допис, який сприйняли як критику акторів "Гаррі Поттера"

Джоан Роулінг зробила неоднозначний допис, який сприйняли як критику акторів "Гаррі Поттера"

20 березня, 12:56 • 140092 перегляди
Брюс Вілліс дав Самюелю Джексону пораду, яка змінила його кар'єру

Брюс Вілліс дав Самюелю Джексону пораду, яка змінила його кар'єру

20 березня, 11:47 • 153722 перегляди
Режисера звинуватили у шахрайстві на $11 млн через серіал для Netflix

Режисера звинуватили у шахрайстві на $11 млн через серіал для Netflix

19 березня, 09:57 • 113104 перегляди
Актуальне
Коронавірус чутливий до алкоголю - вчені

Коронавірус чутливий до алкоголю - вчені

Київ • УНН

 • 745970 перегляди

КИЇВ. 20 березня. УНН. Новий коронавірус більш чутливий до алкоголю, ніж атипова пневмонія. До такого висновку прийшла група вчених з Німеччини та Швейцарії в ході експерименту, передає УНН із посиланням на South China Morning Post.

"Вірус можна майже повністю знищити при концентраціях етанолу до 30 відсотків", - говорять фахівці.

Хоча в багатьох спиртних напоях, таких як віскі, горілка або джин, вміст алкоголю є вищим цього рівня, вчені радять використовувати їх в якості дезинфікуючого засобу для рук тільки в безвихідних ситуаціях.

ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ: Лукашенко порадив боротися з коронавірусом горілкою і лазнею.

Вчені підкреслюють, що люди не повинні розглядати вживання алкоголю, як спосіб запобігання або ж лікування COVID-19.

Стефані Фендер з відділу молекулярної та медичної вірусології Рурського університету в Бохумі та її співробітники використовували вірусний штам від пацієнта з Мюнхена, а потім інфікували ним клітини тварин. Ці клітини поміщали в спиртові розчини різної сили.

Спочатку вони спробували розчин 85-процентного етанолу з водою, формула, рекомендована Всесвітньою організацією охорони здоров'я для виготовлення антисептиків для рук в домашніх умовах. Виявилося, що формула може усунути вірусну активність після 30 секунд контакту.

Потім вони повторили випробування при більш низьких концентраціях етанолу. При десяти і двадцяти відсотках вірус залишився недоторканим, але коли вміст алкоголю досягав 30 відсотків, рівень дезінфекції виявився на рівні формули ВООЗ.

ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ: Названо ТОП-5 виробників якісної української горілки.

За словами дослідників, новий коронавірус виглядає більш уразливим до алкоголю, ніж два інших коронавіруси - важкий гострий респіраторний синдром (SARS) та близькосхідний респіраторний синдром (MERS).

Чи Чжун, професор школи громадської охорони здоров'я Нанкінского університету попередив, що пити алкоголь для боротьби з коронавірусом марно: такі інфекції починаються в нижній частині легенів, а не в горлі. Але протирати руки в крайніх випадках ним можна.

Нагадаємо, раніше про лікувальні властивості алкоголю розповідала ексчиновниця Уляна Супрун. Вона рекомендувала джин-тонік, що містить хінін, як протиінфекційний засіб. При цьому Супрун наголошувала, що просто пити джин-тонік недостатньо.

"Терапевтична доза становить 500 мг і приймати її потрібно з певною періодичністю", - відзначала вона. 

Також нагадаємо, в Україні нещодавно випустили незвичайний алкогольний напій небесно-блакитного кольору.

Українські Національні Новини

Українські Національні Новини

СуспільствоЗдоров'я

Звернутися з питань розміщення реклами

Tesla
$232.38
Brent
$72.38
Bitcoin
$84,487.50
S&P 500
$5,649.78
Газ TTF
$42.86
Золото
$3,050.42
Ethereum
$1,991.48