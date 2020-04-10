Австралийцы перестали панически скупать туалетную бумагу и переключились на алкоголь
Киев • УНН
КИЕВ. 10 апреля. УНН. В условиях карантина австралийцы стали больше пить, передает УНН со ссылкой на Reuters.
"Жители страны перестали скупать туалетную бумагу и другие предметы домашнего обихода и переключились на алкоголь", - говорится в сообщении.
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Так, за неделю расходы австралийцев на вино выросли на 86%, расходы на все виды алкоголя в целом – на 34%.
В связи с рекордным спросом на спиртное, который спровоцирован паникой и может впоследствии привести к дефициту товара, австралийские ритейлеры ограничили продажу алкоголя в одни руки. Теперь каждый житель страны может ежедневно приобрести не более чем 1 ящик пива (24 ед.), 1 ящик вина (12 бутылок).
Напомним, спрос на алкоголь в условиях карантина рекордно вырос в Италии и США.
В Украине официальных данных по поводу роста показателей продаж спиртных напитков пока нет.
Напомним, что к ТОП-5 надежных отечественных производителей алкоголя эксперты относят: "Баядера - Групп" (ТМ "Хлебный дар"), "Глобал Спиритс" (УДК) (ТМ "Хортица"), "ЛВН Лимитед" (ТМ "Немирофф" ), ЛВЗ "Прайм" (ТМ "Прайм", "Житник", "Малиновка") и ООО "Атлантис" (ТМ "Грин Дэй").