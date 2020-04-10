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Австралійці перестали панічно скуповувати туалетний папір і переключилися на алкоголь

Австралійці перестали панічно скуповувати туалетний папір і переключилися на алкоголь

Київ • УНН

 • 13128 перегляди

КИЇВ. 10 квітня. УНН. В умовах карантину австралійці стали більше пити, передає УНН з посиланням на Reuters.

"Жителі країни перестали скуповувати туалетний папір та інші предмети домашнього ужитку і переключилися на алкоголь", - йдеться в повідомленні.

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Так, за тиждень витрати австралійців на вино зросли на 86%, витрати на всі види алкоголю в цілому - на 34%.

У зв'язку з рекордним попитом на спиртне, який спровокований панікою і може згодом призвести до дефіциту товару, австралійські рітейлери обмежили продаж алкоголю в одні руки. Тепер кожен житель країни може щодня придбати не більше ніж 1 ящик пива (24 од.), 1 ящик вина (12 пляшок).

Нагадаємо, попит на алкоголь в умовах карантину рекордно зріс в Італії та США.

В Україні офіційних даних з приводу зростання показників продажів спиртних напоїв поки немає.

Нагадаємо, що до ТОП-5 надійних вітчизняних виробників алкоголю експерти включають: "Баядера - Груп" (ТМ "Хлібний дар"), "Глобал Спірітс" (УДК) (ТМ "Хортиця"), "ЛВН Лімітед" (ТМ "Немірофф"), ЛГЗ "Прайм" (ТМ "Прайм", "Житник", "Малинівка") і ТОВ "Атлантіс" (ТМ "Грін Дей").

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