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Зеленский завтра посетит саммит ЕС - СМИ
18:37 • 4288 просмотра

Зеленский завтра посетит саммит ЕС - СМИ

Команды Украины и США начали работать над встречей, первые результаты ожидаются на следующей неделе - Зеленский
17:33 • 21711 просмотра

Команды Украины и США начали работать над встречей, первые результаты ожидаются на следующей неделе - Зеленский

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"Чем они занимались - непонятно": эксперт раскритиковал работу АРМА под руководством Думы
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Коронавирус в Киевской области: уже 230 человек получили положительный результат теста

Коронавирус в Киевской области: уже 230 человек получили положительный результат теста

Киев  •  УНН

 • 20591 просмотра

КИЕВ. 15 апреля. УНН. В Киевской области COVID-19 подтвердили у 230 человек. Из них 12 человек выздоровели. Об этом сообщает УНН со ссылкой на страницу в Facebook Киевской ОГА.

“По данным Киевского областного лабораторного центра, в Киевской области по состоянию на 10.00 15 апреля 2020 года официально подтверждено 230 случаев заболевания коронавирусом. За сутки лабораторно подтверждено 6 новых случаев коронавирусной болезни”, — говорится в сообщении.

Сообщается, что наибольшее количество случаев зафиксировано в Киево-Святошинском районе — 75 человек, Обуховском районе — 43 человека, а также по 12 в Борисполе и Ирпене.

Указано, что 68 больных находятся на стационарном лечении, а 162 человека — на самоизоляции. Среди заболевших — 13 детей.

“Выздоровели — 12 (6 женщин: 21 год Бровары, 35 и 43 года Киево-Святошинский район, 60 лет — Обухов, 53 года — Белая Церковь, 37 лет — Белая Церковь, 6 мужчин: 41 год — Ставищенский район, 41 год — Обуховский район, 51 год — Белая Церковь и 56 лет — Белая Церковь, 49 лет г. Боярка, 56 лет — Васильковский район)”, — указано в сообщении.

Также отмечается, что за время пандемии умерло 9 человек. С начала карантина поступило 822 подозрения на коронавирус. Только за последние сутки поступило 89 подозрений.

“Установлено медицинское наблюдение за 2219 контактными лицами”, — говорится в сообщении.

Напомним, в Украине зафиксировано 3764 случая COVID-19, количество смертей превысило 100.

Украинские Национальные Новости

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