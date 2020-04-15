Коронавірус на Київщині: вже 230 осіб отримали позитивний результат тесту
Київ • УНН
КИЇВ. 15 квітня. УНН. На Київщині COVID-19 підтвердили у 230 осіб. З них 12 людей одужало. Про це повідомляє УНН з посиланням на сторінку в Facebook Київської ОДА.
“За даними Київського обласного лабораторного центру, у Київській області станом на 10.00 15 квітня 2020 року офіційно підтверджено 230 випадків захворювання на коронавірус. За добу лабораторно підтверджено 6 нових випадків коронавірусної хвороби”, — йдеться у повідомленні.
Повідомляється, що найбільша кількість випадків зафіксована в Києво-Святошинському районі — 75 осіб, Обухівському районі — 43 особи, а також по 12 в Борисполі та Ірпені.
Вказано, що 68 хворих перебувають на стаціонарному лікування, а 162 особи — на самоізоляції. Серед хворих — 13 дітей.
“Одужало — 12 (6 жінок: 21 рік Бровари, 35 та 43 роки Києво-Святошинський район, 60 років — Обухів, 53 роки — Біла Церква, 37 років — Біла Церква; 6 чоловіків: 41 рік — Ставищенський район, 41 рік — Обухівський район, 51 рік — Біла Церква та 56 років — Біла Церква, 49 років м. Боярка, 56 років — Васильківський район)”, — вказано у повідомленні.
Також зазначається, що за час пандемії померло 9 людей. Від початку карантину надійшло 822 підозри на коронавірус. Тільки за останню добу надійшло 89 підозр.
“Встановлено медичне спостереження за 2219 контактними особами”, — йдеться у повідомленні.
Нагадаємо, в Україні зафіксовано 3764 випадки COVID-19, кількість смертей перевищила 100.