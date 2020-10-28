Коронавирус в Кировоградской области за сутки диагностировали у пяти детей

"Один ребенок в возрасте чуть больше года. Четверо - школьного возраста. Опять обращаюсь к родителям: сейчас каникулы, я понимаю, что детям хочется погулять, и погода этому способствует. Но имеем сложную эпидситуацию. Поэтому объясняйте, что следует минимизировать контакты, что надо носить маски и чаще мыть руки", - говорится в сообщении.

В общем коронавирус диагностировали у 2157 жителей региона, 84 человек умерли от осложнений.

Напомним, в Украине на утро 28 октября зафиксировано уже 363 тысяч случаев коронавирусной болезни COVID-19, прирост случаев за сутки - скачок по сравнению с предыдущими сутками до почти 7,5 тысячи.