Коронавірус на Кіровоградщині за добу діагностували у п'ятьох дітей

“Одна дитина віком трохи більше року. Четверо — шкільного віку. Знову звертаюся до батьків: зараз канікули, я розумію, що дітям хочеться погуляти, і погода цьому сприяє. Але маємо складну епідситуацію. Тому пояснюйте, що слід мінімізувати контакти, що треба носити маски і частіше мити руки”, — йдеться в повідомленні.

Загалом коронавірус діагностували у 2157 жителів регіону, 84 людей померли від ускладнень.

Нагадаємо, в Україні на ранок 28 жовтня зафіксовано вже 363 тисячі випадків коронавірусної хвороби COVID-19, приріст випадків за добу - стрибок проти попередної доби до майже 7,5 тисячі.