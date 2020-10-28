Коронавірус на Кіровоградщині за добу діагностували у п'ятьох дітей
Київ • УНН
КРОПИВНИЦЬКИЙ-КИЇВ. 28 жовтня. УНН. На Кіровоградщині у п’ятьох дітей діагностували COVID-19 за минулу добу, це вперше такий високий показник за останній тиждень. Про це в своєму Telegram-каналі повідомив голова Кіровоградської ОДА Андрій Назаренко, передає УНН.
“Одна дитина віком трохи більше року. Четверо — шкільного віку. Знову звертаюся до батьків: зараз канікули, я розумію, що дітям хочеться погуляти, і погода цьому сприяє. Але маємо складну епідситуацію. Тому пояснюйте, що слід мінімізувати контакти, що треба носити маски і частіше мити руки”, — йдеться в повідомленні.
Загалом коронавірус діагностували у 2157 жителів регіону, 84 людей померли від ускладнень.
Нагадаємо, в Україні на ранок 28 жовтня зафіксовано вже 363 тисячі випадків коронавірусної хвороби COVID-19, приріст випадків за добу - стрибок проти попередної доби до майже 7,5 тисячі.