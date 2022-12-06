Короля Карла второй раз за месяц забросали яйцами. Нападавшего арестовали
Киев • УНН
КИЕВ. 6 декабря. УНН. Мужчина в возрасте около 20 лет был арестован по подозрению в нападении после того, как в сторону британского короля Карла было брошено яйцо, сообщает PA Media со ссылкой на местную полицию, информирует УНН.
Детали
Представитель полиции подтвердил, что мужчина задержан.
Карл, вступивший на престол в сентябре после смерти своей матери королевы Елизаветы, находился с визитом в Лутоне, северо-западнее Лондона.
Еще один нападавший был задержан, 9 ноября, полицией после того, как Чарльза и Камиллу, его жену и королеву-консорт, забросали яйцами.
Добавим
Члены королевской семьи уже сталкивались с такими протестами. Яйцами также забросали королевскую машину Елизаветы в 2002 году, когда она посетила Ноттингем, центральную Англию, а антибританские демонстранты забросали яйцами Чарльза во время прогулки по центру Дублина в 1995 году.