Чарльза III та Каміллу закидали яйцями під час візиту до Йорку: протестувальника затримали

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Влада Йорку вітала короля та королеву з візитом до міста у той час, коли протестувальник кинув у них три яйця. Повідомляється, що чоловік не поцілив у Чарльза III та Каміллу. На відео чути, як чоловік паралельно освистував членів королівської сім’ї і кричав: "Ця країна була побудована на крові рабів" і "Не мій король".

Його затримали близько чотирьох поліцейських. Ймовірно, одне з яєць відбила шериф Йорка Сьюзі Мерсер, яка була частиною групи офіційних осіб, які супроводжували короля, пише видання. Після інциденту деякі люди скандували "Боже, бережи короля" та зверталися до протестувальника з вигуками "Ганьба".

Повідомляється, що король та королева Британії здійснили візит до Йорку, щоб провести низку заручин та відвідати відкриття статуї королеви Єлизавети II, встановленої після її смерті.

Нагадаємо

Королівський монетний двір Великої Британії представив перший монетний портрет короля Чарльза III.