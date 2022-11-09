Чарльза III и Камиллу забросали яйцами во время визита в Йорк: протестующего задержали

Детали

Власти Йорка приветствовали короля и королеву с визитом в город в то время, когда протестующий бросил в них три яйца. Сообщается, что мужчина не попал в Чарльза III и Камиллу. На видео слышно, как мужчина параллельно освистывал членов королевской семьи и кричал: "Эта страна была построена на крови рабов" и "Не мой король".

Его задержали около четырех полицейских. Вероятно, одно из яиц отбила шериф Йорка Сьюзи Мерсер, которая была частью группы официальных лиц, сопровождавших короля, пишет издание. После инцидента некоторые люди скандировали "Боже, храни короля" и обращались к протестующему с возгласами "Позор".

Сообщается, что король и королева Британии совершили визит в Йорк, чтобы провести ряд помолвок и посетить открытие статуи королевы Елизаветы II, установленной после ее смерти.

Напомним

Королевский монетный двор Великобритании представил первый монетный портрет короля Чарльза III.