Короля Карла вдруге за місяць закидали яйцями. Нападника заарештували
Київ • УНН
КИЇВ. 6 грудня. УНН. Чоловік у віці близько 20 років був заарештований за підозрою у нападі після того, як у бік британського короля Карла було кинуто яйце, повідомляє PA Media з посиланням на місцеву поліцію, інформує УНН.
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Представник поліції підтвердив, що чоловіка затримано.
Карл, який вступив на престол у вересні після смерті своєї матері королеви Єлизавети, перебував з візитом у Лутоні, на північний захід від Лондона.
Ще один нападник був затриманий, 9 листопада, поліцією після того, як Чарльза та Каміллу, його дружину та королеву-консорт, закидали яйцями.
Додамо
Члени королівської сім'ї вже стикалися із такими протестами. Яйцями також закидали королівську машину Єлизавети у 2002 році, коли вона відвідала Ноттінгем, центральну Англію, а антибританські демонстранти закидали яйцями Чарльза під час прогулянки центром Дубліна у 1995 році.