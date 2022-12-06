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У Києві та Дніпрі з 1 квітня на деяких ділянках доріг можна буде їхати зі швидкістю 70-80 км/год: де саме
31 березня, 19:27 • 26949 перегляди

У Києві та Дніпрі з 1 квітня на деяких ділянках доріг можна буде їхати зі швидкістю 70-80 км/год: де саме

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Короля Карла вдруге за місяць закидали яйцями. Нападника заарештували

Короля Карла вдруге за місяць закидали яйцями. Нападника заарештували

Київ • УНН

 • 803799 перегляди

КИЇВ. 6 грудня. УНН. Чоловік у віці близько 20 років був заарештований за підозрою у нападі після того, як у бік британського короля Карла було кинуто яйце, повідомляє PA Media з посиланням на місцеву поліцію, інформує УНН.

Деталі

Представник поліції підтвердив, що чоловіка затримано.

Карл, який вступив на престол у вересні після смерті своєї матері королеви Єлизавети, перебував з візитом у Лутоні, на північний захід від Лондона.

Ще один нападник був затриманий, 9 листопада, поліцією після того, як Чарльза та Каміллу, його дружину та королеву-консорт, закидали яйцями.

Додамо

Члени королівської сім'ї вже стикалися із такими протестами. Яйцями також закидали королівську машину Єлизавети у 2002 році, коли вона відвідала Ноттінгем, центральну Англію, а антибританські демонстранти закидали яйцями Чарльза під час прогулянки центром Дубліна у 1995 році.

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