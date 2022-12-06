Короля Карла вдруге за місяць закидали яйцями. Нападника заарештували

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Представник поліції підтвердив, що чоловіка затримано.

Карл, який вступив на престол у вересні після смерті своєї матері королеви Єлизавети, перебував з візитом у Лутоні, на північний захід від Лондона.

Ще один нападник був затриманий, 9 листопада, поліцією після того, як Чарльза та Каміллу, його дружину та королеву-консорт, закидали яйцями.

Додамо

Члени королівської сім'ї вже стикалися із такими протестами. Яйцями також закидали королівську машину Єлизавети у 2002 році, коли вона відвідала Ноттінгем, центральну Англію, а антибританські демонстранти закидали яйцями Чарльза під час прогулянки центром Дубліна у 1995 році.