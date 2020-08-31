Корниенко заявил об отсутствии инициатив по изменению постановления о местных выборах

"Я не вижу сейчас инициатив относительно этих изменений со стороны субъектов законодательных инициатив", - сказал Корниенко.

По его словам, пока нет безопасностных предпосылок для проведения выборов на Донбассе 25 октября.



"Мы это знаем. Относительно постановления, мы ведем диалог с Леонид Макарович Кравчук, головой (украинской делегации - ред.) Трехсторонней контактной группы. Диалог налажен с ним, с Резниковым, с Костиным - они все члены ТКГ. Создана сейчас неформальная, но я надеюсь, что она формализуется со временем, межкомитетская рабочая группа в составе четырех комитетов", - рассказал нардеп.

По его словам, в нее входят члены комитета государственной власти, который занимается выборами, комитета, который занимается Конституцией, - (комитет - ред.) правовой политики, комитета международных дел и комитета национальной безопасности.



"Сейчас мы работаем, по несколько депутатов из каждого комитета, мы разрабатываем вообще проекты возможных решений и тому подобное... Речь всегда идет о законах, о которых идет речь в минских соглашениях, в частности о выборах в отдельных районах, об амнистии и т.д.", - добавил политик.



Напомним, по словам главы ВР Дмитрия Разумкова, если внести изменения в постановление Верховной Рады о местных выборах в Украине в части их проведения в ОРДЛО, то это может поставить под угрозу их проведение на всей остальной территории страны.