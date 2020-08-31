Корнієнко заявив про відсутність ініціатив щодо зміни до постанови про місцеві вибори

"Я не бачу зараз ініціатив щодо цих змін з боку суб’єктів законодавчих ініціатив", - сказав Корнієнко.

З його слів, поки що немає безпекових передумов для проведення виборів на Донбасі 25 жовтня.



"Ми це знаємо. Щодо постанови, ми ведемо діалог з Леонідом Макаровичем Кравчуком, головою (української делегації - ред.) Тристоронньої контактної групи. Діалог налагоджено з ним, з Резніковим, з Костіним - вони всі члени ТКГ. Створена зараз неформальна, але я сподіваюсь, що вона формалізується з часом, міжкомітетська робоча група у складі чотирьох комітетів", - розповів нардеп.

З його слів, до неї входять члени комітету державної влади, який опікується виборами, комітету, який опікується Конституцією, – (комітет - ред.) правової політики, комітету міжнародних справ і комітету національної безпеки.



"Зараз ми працюємо, по кілька депутатів з кожного комітету, ми напрацьовуємо взагалі проекти можливих рішень тощо… Мова завжди йде про закони, про які йде мова у мінських угодах, зокрема про вибори в окремих районах, про амністію тощо", - додав політик.



Нагадаємо, зі слів голови ВР Дмитра Разумкова, якщо внести зміни до постанови Верховної Ради про місцеві вибори в Україні у частині їх проведення в ОРДЛО, то це може поставити під загрозу їх проведення на всій іншій території країни.