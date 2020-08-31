Корнієнко заявив про відсутність ініціатив щодо зміни до постанови про місцеві вибори
Київ • УНН
КИЇВ. 31 серпня. УНН. На сьогодні немає ініціатив щодо змін до постанови Верховної Ради про місцеві вибори в Україні з боку суб’єктів законодавчих ініціатив. Про це на брифінгу за підсумками з’їзду партії сказав голова партії "Слуга народу", перший заступник голови однойменної парламентської фракції Олександр Корнієнко, передає кореспондент УНН.
"Я не бачу зараз ініціатив щодо цих змін з боку суб’єктів законодавчих ініціатив", - сказав Корнієнко.
З його слів, поки що немає безпекових передумов для проведення виборів на Донбасі 25 жовтня.
"Ми це знаємо. Щодо постанови, ми ведемо діалог з Леонідом Макаровичем Кравчуком, головою (української делегації - ред.) Тристоронньої контактної групи. Діалог налагоджено з ним, з Резніковим, з Костіним - вони всі члени ТКГ. Створена зараз неформальна, але я сподіваюсь, що вона формалізується з часом, міжкомітетська робоча група у складі чотирьох комітетів", - розповів нардеп.
З його слів, до неї входять члени комітету державної влади, який опікується виборами, комітету, який опікується Конституцією, – (комітет - ред.) правової політики, комітету міжнародних справ і комітету національної безпеки.
"Зараз ми працюємо, по кілька депутатів з кожного комітету, ми напрацьовуємо взагалі проекти можливих рішень тощо… Мова завжди йде про закони, про які йде мова у мінських угодах, зокрема про вибори в окремих районах, про амністію тощо", - додав політик.
Нагадаємо, зі слів голови ВР Дмитра Разумкова, якщо внести зміни до постанови Верховної Ради про місцеві вибори в Україні у частині їх проведення в ОРДЛО, то це може поставити під загрозу їх проведення на всій іншій території країни.