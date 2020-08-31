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Зміни до постанови про місцеві вибори можуть поставити їх під загрозу – Разумков

Київ • УНН

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КИЇВ. 31 серпня. УНН. Якщо внести зміни до постанови Верховної Ради про місцеві вибори в Україні у частині їх проведення в ОРДЛО, то це може поставити під загрозу їх проведення на всій іншій території країни. Про це заявив журналістам голова ВРУ Дмитро Разумков, передає кореспондент УНН.

Зміни до постанови про місцеві вибори можуть поставити їх під загрозу – Разумков

"Станом на сьогодні жодних нормативних пропозицій від суб'єктів законодавчої ініціативи до Верховної Ради не надходило. Я маю на увазі постанову про зміну постанови", - повідомив Разумков.

Він також наголосив, що умови проведення виборів на території держави – це вільне волевиявлення, вільний доступ, рівні права, вибори за українським законодавством.

"Оголошення про вибори ВРУ повинна зробити не пізніше ніж за 90 днів до їх початку. Станом на сьогодні цей процес уже почався, і я не знаю, як можна трактувати будь-які зміни в цю постанову, бо це може призвести до того, що під загрозу будуть поставлені вибори на всій іншій території нашої держави", - заявив спікер парламенту.

Нагадаємо, на засіданні Тристоронньої контактної групи 19 серпня Росія поставила ультиматум про зміну Верховною Радою постанови про місцеві вибори 2020 року, щоб вибори проводилися також на території ОРДЛО.

Пізніше стало відомо, що звернення Леоніда Кравчука до ВР щодо виборів в ОРДЛО було спрямовано до комітетів.

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Додамо, віцепрем'єр-міністр - міністр з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій України Олексій Резніков заявляв, що для виборів в ОРДЛО потрібен окремий закон.

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