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Изменения в постановление о местных выборах могут поставить их под угрозу — Разумков

Киев • УНН

 • 15097 просмотра

КИЕВ. 31 августа. УНН. Если внести изменения в постановление Верховной Рады о местных выборах в Украине в части их проведения в ОРДЛО, то это может поставить под угрозу их проведение на всей остальной территории страны. Об этом заявил журналистам глава ВРУ Дмитрий Разумков, передает корреспондент УНН.

Изменения в постановление о местных выборах могут поставить их под угрозу — Разумков

"По состоянию на сегодня никаких нормативных предложений от субъектов законодательной инициативы в Верховную Раду не поступало. Я имею в виду постановление об изменении постановления", - сообщил Разумков.

Он также отметил, что условия проведения выборов на территории государства - это свободное волеизъявление, свободный доступ, равные права, выборы по украинскому законодательству.

"Объявление о выборах ВРУ должна сделать не позднее чем за 90 дней до их начала. На сегодня этот процесс уже начался, и я не знаю, как можно трактовать любые изменения в это постановление, так как это может привести к тому, что под угрозу будут поставлены выборы на всей остальной территории нашего государства", - заявил спикер парламента.

Напомним, на заседании Трехсторонней контактной группы 19 августа Россия поставила ультиматум об изменении Верховной Радой постановления о местных выборах 2020 года, чтобы выборы проводились также на территории ОРДЛО.

Позже стало известно, что обращение Леонида Кравчука к ВР относительно выборов в ОРДЛО было направлено в комитеты.

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Добавим, вицепремьер - министр по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Украины Алексей Резников заявлял, что для выборов в ОРДЛО нужен отдельный закон.

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