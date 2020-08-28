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Вибори відбудуться 25 жовтня там, де вони визначені з точки зору безпеки - Корнієнко

Київ • УНН

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КИЇВ. 29 серпня. УНН. Місцеві вибори 25 жовтня відбудуться там, де вони визначені з точки зору безпекового фактора, постанови Верховної Ради і постанови Центральної виборчої комісії. В Криму та в ОРДЛО вибори відбудуться рано чи пізно. Про це сказав голова партії “Слуга Народу” Олександр Корнієнко в ефірі одного з радіоканалів, передає УНН.

Вибори відбудуться 25 жовтня там, де вони визначені з точки зору безпеки - Корнієнко

“Я думаю, що рано чи пізно, ми на цьому стоїмо, і це наша позиція, рано чи пізно вибори відбудуться по всій території України. Включно з окупованими, включно з Кримом. Зараз, мабуть, все-таки, 25 жовтня, поки що, вибори відбудуться там, де вони визначені з точки зору безпекового фактора і постанови Верховної Ради, і постанови Центральної виборчої комісії. Тобто, це певна кількість громад Луганської і Донецької області, районні ради, наскільки я розумію, зараз ще немає рішення про їх непроведення там виборів. Ну, до обласних рад Луганської і Донецької області вибори не проводяться. Тому що не можна сформувати спільні повноваження визначити, так, так звані. не можна в облраду проводити вибори із частинки області, із усієї не проводити”, — сказав Олександр Корнієнко.

Він зазначив, що в Криму вибори також не проводяться.

Нагадаємо, в РНБО заявили, що вибори 25 жовтня можуть бути найбільш складними за останній час.

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