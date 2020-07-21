Корниенко считает, что языковой закон Бужанского нужно поставить в повестку дня ВР

"Если будет определенная повестка дня, я думаю, что поставлю подпись под любой повесткой дня, так как мое личное мнение, несмотря на один закон, по нему еще будем определяться. Но, я считаю, что депутаты нашей фракции должны ставить этот закон на обсуждение, на голосование. Именно поэтому на согласительном совете я предложил внести его в повестку дня... Я считаю, что это честно по отношению к гражданам Украины этот закон поставить в повестку дня и дальше Рада определится", - отметил Корниенко.

На прошлой неделе Верховная Рада планировала рассмотреть этот законопроект, которым предусматривается предоставить право лицам, которые начали обучение на языке коренного народа или национального меньшинства до 1 сентября 2018 года, продолжить получение образования по таким же правилам до 1 сентября 2023 (действующая норма - до 01.09.2020), постепенно увеличивая количество учебных предметов, изучаемых на украинском языке.

Предлагается для лиц, принадлежащих к национальным меньшинствам (коренным народам) Украины, отменить требования относительно обязательного получения базового и профильного среднего образования в учреждениях общего образования на государственном языке в объеме не менее 80 процентов годового объема учебного процесса.

В частности, проектом закона предлагается отсрочка перехода школ с русским языком обучения на украинский. В законопроекте предложено отложить переход до 2023 года.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Гетманцев рассказал, почему не голосовали скандальный закон Бужанского на прошлой неделе

Профильный комитет Верховной Рады законопроект Бужанского отклонил, указав, что нормы проекта влекут за собой дополнительные бюджетные расходы. Сам Бужанский настаивает, что его законопроект соответствует европейским стандартам.

В то же время, Уполномоченный по защите государственного языка Тарас Креминь призвал Верховную Раду не поддерживать этот законопроект. По мнению языкового омбудсмена, документ предлагает "сорвать переход на украинский язык обучения".

Добавим, что в минувшую пятницу, 17 июля, когда Рада планировала рассмотреть законопроект, под парламентом происходила акция протеста против законопроекта Бужанского, во время которой произошло столкновение митингующих с полицией.