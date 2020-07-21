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Трамп объявил о замораживании всей международной помощи
02:32 • 27994 просмотра

Трамп объявил о замораживании всей международной помощи

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Пора сделать все правильно: Зеленский заявил, что Украина готова как можно быстрее сесть за стол переговоров

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Шмигаль раскрыл условия Украины по мирным переговорам и будущим гарантиям
4 марта, 13:25 • 110518 просмотра

Шмигаль раскрыл условия Украины по мирным переговорам и будущим гарантиям

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Украина готова подписать ресурсное соглашение с США - Шмыгаль
4 марта, 10:59 • 102013 просмотра

Украина готова подписать ресурсное соглашение с США - Шмыгаль

Трамп приостановил военную помощь Украине: мировая реакция
4 марта, 09:55 • 102583 просмотра

Трамп приостановил военную помощь Украине: мировая реакция

ЕС представил план ReArm Europe на €800 млрд для усиления обороны: направлен в том числе на Украину
4 марта, 08:59 • 104423 просмотра

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4 марта, 08:31 • 102053 просмотра

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Корниенко считает, что языковой закон Бужанского нужно поставить в повестку дня ВР

Корниенко считает, что языковой закон Бужанского нужно поставить в повестку дня ВР

Киев  •  УНН

 • 16933 просмотра

КИЕВ. 21 июля. УНН. Глава партии "Слуга народа" Александр Корниенко считает, что скандальный законопроект народного депутата Украины от фракции "Слуга народа" Максима Бужанского необходимо внести в повестку дня Верховной Рады Украины. Об этом он заявил во время пресс-конференции, передает корреспондент УНН.

"Если будет определенная повестка дня, я думаю, что поставлю подпись под любой повесткой дня, так как мое личное мнение, несмотря на один закон, по нему еще будем определяться. Но, я считаю, что депутаты нашей фракции должны ставить этот закон на обсуждение, на голосование. Именно поэтому на согласительном совете я предложил внести его в повестку дня... Я считаю, что это честно по отношению к гражданам Украины этот закон поставить в повестку дня и дальше Рада определится", - отметил Корниенко.

На прошлой неделе Верховная Рада планировала рассмотреть этот законопроект, которым предусматривается предоставить право лицам, которые начали обучение на языке коренного народа или национального меньшинства до 1 сентября 2018 года, продолжить получение образования по таким же правилам до 1 сентября 2023 (действующая норма - до 01.09.2020), постепенно увеличивая количество учебных предметов, изучаемых на украинском языке.

Предлагается для лиц, принадлежащих к национальным меньшинствам (коренным народам) Украины, отменить требования относительно обязательного получения базового и профильного среднего образования в учреждениях общего образования на государственном языке в объеме не менее 80 процентов годового объема учебного процесса.

В частности, проектом закона предлагается отсрочка перехода школ с русским языком обучения на украинский. В законопроекте предложено отложить переход до 2023 года.

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Профильный комитет Верховной Рады законопроект Бужанского отклонил, указав, что нормы проекта влекут за собой дополнительные бюджетные расходы. Сам Бужанский настаивает, что его законопроект соответствует европейским стандартам.

В то же время, Уполномоченный по защите государственного языка Тарас Креминь призвал Верховную Раду не поддерживать этот законопроект. По мнению языкового омбудсмена, документ предлагает "сорвать переход на украинский язык обучения".

Добавим, что в минувшую пятницу, 17 июля, когда Рада планировала рассмотреть законопроект, под парламентом происходила акция протеста против законопроекта Бужанского, во время которой произошло столкновение митингующих с полицией.

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