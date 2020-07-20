Гетманцев розповів, чому не голосували скандальний закон Бужанського минулого тижня

"Я більше за всіх підтримував цей закон. Більше тільки Бужанський, ніж я, підтримував цей закон. Я не думаю, що злякалися. Я думаю, що це певний компроміс, якого досягли в процесі переговорів і глави фракцій і керівництво Верховної Ради. Я знаю, що ми були за розгляд цього законопроекту, ми обговорювали це на фракції", - сказав Данило Гетманцев, відповідаючи на питання, чому не голосували за закон про мову минулого тижня.

За його словами, проти законопроекту виступає "Голос", "Європейська солідарність" і частина фракції "Слуга народу", зокрема комітет з питань гуманітарної політики.

"Що стосується цього закону, я взагалі не вважаю, що він про мову. Я вважаю, що він про недискримінацію. І ми зобов'язані просто зробити такі нормативні акти, таке законодавство, яке не буде дискримінувати нікого", - додав Данило Гетманцев.

Нагадаємо, Рада офіційно пішла на канікули, не розглянувши мовний закон народного депутата від фракції "Слуга народу" Максима Бужанського.

Також нагадаємо, Дмитро Разумков прокоментував можливість розгляду мовного законопроекту Бужанського на позачергових сесіях ВР.