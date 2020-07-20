Гетманцев рассказал, почему не голосовали скандальный закон Бужанского на прошлой неделе

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Трамп объявил о замораживании всей международной помощи
02:32 • 16284 просмотра

Трамп объявил о замораживании всей международной помощи

Пора сделать все правильно: Зеленский заявил, что Украина готова как можно быстрее сесть за стол переговоров
4 марта, 15:53 • 100526 просмотра

Пора сделать все правильно: Зеленский заявил, что Украина готова как можно быстрее сесть за стол переговоров

Подготовка автомобиля к лету: когда необходимо менять зимнюю резину на летнюю
4 марта, 14:27 • 105410 просмотра

Подготовка автомобиля к лету: когда необходимо менять зимнюю резину на летнюю

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Законопроект Гетманцева по регулированию деятельности Фонда гарантирования вкладов противоречит меморандуму с МВФ
4 марта, 13:46 • 131796 просмотра

Законопроект Гетманцева по регулированию деятельности Фонда гарантирования вкладов противоречит меморандуму с МВФ

Шмигаль раскрыл условия Украины по мирным переговорам и будущим гарантиям
4 марта, 13:25 • 110030 просмотра

Шмигаль раскрыл условия Украины по мирным переговорам и будущим гарантиям

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Прифронтовые громады Харьковщины бьют тревогу: новое регулирование фармрынка угрожает закрытием аптек
4 марта, 12:57 • 130377 просмотра

Прифронтовые громады Харьковщины бьют тревогу: новое регулирование фармрынка угрожает закрытием аптек

Украина готова подписать ресурсное соглашение с США - Шмыгаль
4 марта, 10:59 • 101902 просмотра

Украина готова подписать ресурсное соглашение с США - Шмыгаль

Трамп приостановил военную помощь Украине: мировая реакция
4 марта, 09:55 • 102546 просмотра

Трамп приостановил военную помощь Украине: мировая реакция

ЕС представил план ReArm Europe на €800 млрд для усиления обороны: направлен в том числе на Украину
4 марта, 08:59 • 104388 просмотра

ЕС представил план ReArm Europe на €800 млрд для усиления обороны: направлен в том числе на Украину

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"Трамп наказывает сам себя": эксперт прокомментировал решение Трампа о приостановке военной помощи Украине
4 марта, 08:31 • 102041 просмотра

"Трамп наказывает сам себя": эксперт прокомментировал решение Трампа о приостановке военной помощи Украине

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Гетманцев рассказал, почему не голосовали скандальный закон Бужанского на прошлой неделе

Гетманцев рассказал, почему не голосовали скандальный закон Бужанского на прошлой неделе

Киев  •  УНН

 • 14725 просмотра

КИЕВ. 20 июля. УНН. Глава парламентского Комитета по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики Даниил Гетманцев рассказал, что закон о языке на прошлой неделе не голосовали потому, что это был компромисс которого достигли в процессе переговоров и главы фракций и руководство Верховной Рады. Об этом он сказал в эфире телеканала ZIK, передает корреспондент УНН.

“Я больше всех поддерживал этот закон. Больше только Бужанский, чем я, поддерживал этот закон. Я не думаю, что испугались. Я думаю, что это определенный компромисс, которого достигли в процессе переговоров и главы фракций и руководство Верховной Рады. Я знаю, что мы были за рассмотрение этого законопроекта, мы обсуждали это на фракции”, - сказал Даниил Гетманцев, отвечая на вопрос, почему не голосовали за закон о языке на прошлой неделе.

По его словам, против законопроекта выступает “Голос”, “Европейская солидарность” и часть фракции “Слуга народа”, в частности комитет по вопросам гуманитарной политики.

“Что касается этого закона, я вообще не считаю, что он о языке. Я считаю, что он о недискриминации. И мы обязаны просто сделать такие нормативные акты, такое законодательство, которое не будет дискриминировать никого”, - добавил Даниил Гетманцев.

Напомним, Рада официально ушла на каникулы, не рассмотрев языковой закон народного депутата от фракции "Слуга народа" Максима Бужанского.

Также напомним, Дмитрий Разумков прокомментировал возможность рассмотрения языкового законопроекта Бужанского на внеочередных сессиях ВР.

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