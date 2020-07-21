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Корнієнко вважає, що мовний закон Бужанського потрібно поставити у порядок денний ВР

Корнієнко вважає, що мовний закон Бужанського потрібно поставити у порядок денний ВР

Київ • УНН

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КИЇВ. 21 липня. УНН. Голови партії "Слуга народу" Олександр Корнієнко вважає, що скандальний мовний законопроект народного депутата України від фракції "Слуга народу" Максима Бужанського необхідно внести до порядку денного Верховної Ради України. Про це він заявив під час пресконференції, передає кореспондент УНН.

"Якщо буде певний порядок денний, я думаю, що поставлю підпис під будь-яким порядком денним, тому що моя особиста думка, незважаючи на сам закон, по ньому ще будемо визначатися. Але, я вважаю, що депутати нашої фракції мають ставити цей закон на обговорення, на голосування. Саме тому на погоджувальній раді я запропонував внести його до порядку денного… Я вважаю, що це чесно по відношенню до громадян України цей закон поставити в порядок денний і далі Рада визначиться", - зазначив Корнієнко.

Нагадаємо, минулого тижня Верховна Рада планувала розглянути цей законопроект, яким передбачається надати право особам, які розпочали навчання мовою корінного народу або національної меншини до 1 вересня 2018 року, продовжити здобуття освіти за такими ж правилами до 1 вересня 2023 року (чинна норма — до 01.09.2020), поступово збільшуючи кількість навчальних предметів, що вивчаються українською мовою.

Пропонується для осіб, які належать до національних меншин (корінних народів) України, скасувати вимоги щодо обов’язкового здобуття базової та профільної середньої освіти у закладах загальної освіти державною мовою в обсязі не менше 80 відсотків річного обсягу навчального процесу.

Зокрема, проектом закону пропонується відтермінування перехід шкіл з російською мовою навчання на українську. У законопроекті запропоновано відкласти перехід до 2023 року.

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Профільний комітет Верховної Ради законопроект Бужанського відхилив, вказавши, що норми проекту тягнуть за собою додаткові бюджетні витрати. Сам Бужанський наполягає, що його законопроект відповідає європейським стандартам.

Водночас, Уповноважений із захисту державної мови Тарас Кремінь закликав Верховну Раду не підтримувати цей законопроект. На думку мовного омбудсмена, документ пропонує "зірвати перехід на українську мову навчання".

Додамо, що минулої п'ятниці, 17 липня, коли Рада планувала розглянути законопроект, під парламентом відбувалася акція протесту проти законопроекту Бужанського, під час якої сталася сутичка мітингувальників з поліцією.

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