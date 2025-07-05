Корея выделяет 10 миллионов долларов на инфраструктурные проекты в Украине

10 млн долларов выделит Корейское Правительство на реализацию инфраструктурных проектов в Украине. Министерство экономики и финансов Республики Корея начало новую программу экономического инновационного партнерства (Economic Innovation Partnership Program, EIPP). Ее Республика Корея будет реализовывать в сотрудничестве с Украиной в ближайшие 4 года. Об этом информирует Министерство экономики Украины, передает УНН.

Детали

Инициатива предусматривает предоставление стратегических консультаций, разработку проектов и предпроектных исследований, направленных на долгосрочное экономическое сотрудничество между Украиной и Республикой Корея. Ожидается, что в целом в рамках программы может быть реализовано до 25 инициатив.

Какие именно отрасли и проекты являются приоритетными для финансирования, обсудили на встрече с Первым заместителем Министра экономики Украины Алексеем Соболевым и представителями делегации Корейской государственной корпорации зарубежной инфраструктуры и развития городов (KIND).

Мы видим большие перспективы в партнерстве с KIND в рамках новой программы как в публичном, так и частном секторах. Это возможное привлечение к финансированию приоритетных инициатив для правительства в рамках Единого проектного портфеля публичных инвестиций, а также частных проектов, представленных в Инвестиционном гайде. Надеемся на участие KIND в технической подготовке проектов, как мы делаем это в рамках PPF и PPU со Всемирным Банком, ЕИБ и ЕБРР. Еще одно перспективное направление - приватизация - консультационная помощь и привлечение инвесторов - подчеркнул Первый заместитель Министра экономики Алексей Соболев.

Корейская государственная корпорация KIND уже более 2 лет реализует проекты по восстановлению Украины. Это, в частности, транспортный генплан Киевской области, план реконструкции и восстановления украинских аэропортов, реновация железной дороги и другие проекты с участием городов и муниципалитетов.

KIND также готова присоединиться к генеральному планированию индустриальных парков в Украине и работе над снижением рисков для инвесторов. Обсудили возможности привлечения Республики Корея к сотрудничеству с Многосторонним агентством по гарантированию инвестиций MIGA и с экспортно-кредитными агентствами для расширения механизмов страхования военных рисков.

По результатам встречи стороны договорились координировать работу по каждому из направлений сотрудничества, а также подписать меморандум о взаимопонимании, который позволил бы начать работу по отбору проектов для финансирования и реализации.

Украина заключила соглашение с Италией и ПРООН на 1,5 миллиона евро по гуманитарному разминированию