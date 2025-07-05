Корея виділяє 10 мільйонів доларів на інфраструктурні проєкти в Україні
Київ • УНН
Республіка Корея запускає нову програму економічного інноваційного партнерства з Україною на 10 мільйонів доларів. Програма передбачає стратегічні консультації та розробку проєктів для довгострокового економічного співробітництва.
10 млн доларів виділить Корейський Уряд на реалізацію інфраструктурних проектів в Україні. Міністерство економіки та фінансів Республіки Корея започаткувало нову програму економічного інноваційного партнерства (Economic Innovation Partnership Program, EIPP). Її Республіка Корея буде реалізовувати у співпраці з Україною у найближчі 4 роки. Про це інформує Міністерство економіки України, передає УНН.
Деталі
Ініціатива передбачає надання стратегічних консультацій, розробку проектів і передпроектних досліджень, спрямованих на довгострокове економічне співробітництво між Україною та Республікою Корея. Очікується, що загалом в межах програми може бути реалізовано до 25 ініціатив.
Які саме галузі та проекти є пріоритетними для фінансування обговорили на зустрічі із Першим заступником Міністра економіки України Олексієм Соболевим та представниками делегації Корейської державної корпорації закордонної інфраструктури та розвитку міст (KIND).
Ми бачимо великі перспективи у партнерстві з KIND в межах нової програми як у публічному, так і приватному секторах. Це можливе долучення до фінансування пріоритетних ініціатив для уряду в межах Єдиного проектного портфелю публічних інвестицій, а також приватних проектів, які представлені в Інвестиційному гайді. Сподіваємося на участь KIND в технічній підготовці проектів, як ми робимо це в межах PPF та PPU зі Світовим Банком, ЄІБ та ЄБРР. Ще один перспективний напрямок - приватизація - консультаційна допомога та залучення інвесторів
Корейська державна корпорація KIND вже понад 2 роки реалізує проекти з відновлення України. Це, зокрема транспортний генплан Київської області, план реконструкції та відновлення українських аеропортів, реновація залізниці та інші проекти за участі міст і муніципалітетів.
KIND також готова долучитися до генерального планування індустріальних парків в Україні та роботи над зниженням ризиків для інвесторів. Обговорили можливості залучення Республіки Корея до співпраці з Багатостороннім агентством з гарантування інвестицій MIGA та з експортно-кредитними агенціями для розширення механізмів страхування воєнних ризиків.
За результатами зустрічі сторони домовилися координувати роботу з кожного з напрямів співпраці, а також підписати меморандум про взаєморозуміння, який би дозволив розпочати роботу з відбору проектів для фінансування та реалізації.
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