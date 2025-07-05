Корея виділяє 10 мільйонів доларів на інфраструктурні проєкти в Україні

$41.720.09
49.180.04
ukenru
Вся правда про ферментовані продукти: чи є від них користь та яка небезпека для організму в них криється
Ексклюзив
4 липня, 15:30 • 49975 перегляди
Вся правда про ферментовані продукти: чи є від них користь та яка небезпека для організму в них криється
Ексклюзив
4 липня, 14:07 • 97274 перегляди
Конкурс АРМА з "ризиком": хто відповідатиме за передачу ТРЦ "Гулівер" компанії з російським слідом
Ексклюзив
4 липня, 14:00 • 52308 перегляди
У КМДА назвали найбільш завантажені перехрестя на столичних дорогах
4 липня, 10:29 • 63843 перегляди
Зеленський повідомив про черговий обмін: більшість була у російському полоні ще з 2022 року
Ексклюзив
4 липня, 05:57 • 94760 перегляди
Чи можна пити крижану воду в сильну спеку: лікарка дала пояснення
3 липня, 23:41 • 185530 перегляди
США не припиняли військову допомогу Україні - Трамп
Ексклюзив
3 липня, 14:02 • 193786 перегляди
За півроку 2025 у Києві було пошкоджено більше будинків, ніж за весь 2024 рік
Ексклюзив
3 липня, 09:27 • 171185 перегляди
Транспортний потік в Києві: у КМДА відповіли, коли вищі шанси потрапити в затори
3 липня, 08:45 • 167784 перегляди
Українська ППО: скільки Україна має систем захисту неба, та скільки потрібно для повної безпеки
Ексклюзив
3 липня, 07:48 • 104115 перегляди
В результаті вибуху на Житомирщині пошкоджено близько сотні будівель
Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна
Війна
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал та НП
Кримінал та НП
Наші за кордоном
Наші за кордоном
Новини Світу
Новини Світу
Київ
Київ
Київщина
Київщина
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Освіта
Освіта
Погода та довкілля
Погода та довкілля
Нерухомість
Нерухомість
Фінанси
Фінанси
Кулінар
Кулінар
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Cуб'єкт у сфері онлайн-медіа; ідентифікатор медіа - R40-05926

Всі права захищені. © 2007 — 2025

Погода
+17°
3м/с
67%
752мм
Популярнi новини
путін готує літо безперервних атак по Україні на тлі скорочення військової допомоги США - ЗМІ4 липня, 16:28 • 11232 перегляди
СБС показали відео атаки на потужності з виробництва бойових частин дронів під москвою4 липня, 17:36 • 2950 перегляди
Атака рф на Київ: аварійно-рятувальні роботи призупинили до завтра4 липня, 17:38 • 2637 перегляди
У Харкові впала у річку і потонула 12-річна дівчина4 липня, 17:59 • 2257 перегляди
У Києві та області працюють сили ППО4 липня, 19:26 • 4903 перегляди
Публікації
Вся правда про ферментовані продукти: чи є від них користь та яка небезпека для організму в них криється
Ексклюзив
4 липня, 15:30 • 49975 перегляди
Конкурс АРМА з "ризиком": хто відповідатиме за передачу ТРЦ "Гулівер" компанії з російським слідом
Ексклюзив
4 липня, 14:07 • 97274 перегляди
Техніка між трьома світами: як радянські ГОСТи, українські ДСТУ та стандарти НАТО впливають на модернізацію оборонного сектору4 липня, 13:48 • 83839 перегляди
Імітація реформи та затягування: чому ціни на ліки в Україні досі не знизились4 липня, 13:18 • 89886 перегляди
“Внутрішній інтерес”: хто в АРМА може лобіювати компанію з російським слідом “Алакор Сіті” у конкурсі за “Гулівер”3 липня, 14:09 • 193171 перегляди
Актуальнi люди
Дональд Трамп
Володимир Зеленський
Синєгубов Олег Васильович
Рафаель Гроссі
Беньямін Нетаньягу
Актуальні місця
Україна
Сполучені Штати Америки
Харківська область
Пентагон
Кривий Ріг
Реклама
УНН Lite
Кеті Перрі та Орландо Блум підтвердили розрив4 липня, 06:59 • 125931 перегляди
Серіал "Містер і місіс Сміт" переїжджає до Лос-Анджелеса: другий сезон зніматимуть у Каліфорнії3 липня, 09:28 • 157059 перегляди
Зірка "Зоряного шляху: Ентерпрайз" Пітер-Генрі Шредер помер у віці 90 років2 липня, 14:57 • 132149 перегляди
Педро Паскаль уперше вийшов у світ після суперечки з Роулінг і опинився в епіцентрі уваги фанатів2 липня, 14:39 • 133174 перегляди
Серіал "Ведмідь" отримав продовження на п'ятий сезон2 липня, 12:56 • 133542 перегляди
Актуальне
Ґардіан
Шахед-136
Безпілотний літальний апарат
F-35 Lightning II
MIM-104 Patriot

Корея виділяє 10 мільйонів доларів на інфраструктурні проєкти в Україні

Київ • УНН

 • 223 перегляди

Республіка Корея запускає нову програму економічного інноваційного партнерства з Україною на 10 мільйонів доларів. Програма передбачає стратегічні консультації та розробку проєктів для довгострокового економічного співробітництва.

Корея виділяє 10 мільйонів доларів на інфраструктурні проєкти в Україні

10 млн доларів виділить Корейський Уряд на реалізацію інфраструктурних проектів в Україні. Міністерство економіки та фінансів Республіки Корея започаткувало нову програму економічного інноваційного партнерства (Economic Innovation Partnership Program, EIPP). Її Республіка Корея буде реалізовувати у співпраці з Україною у найближчі 4 роки. Про це інформує Міністерство економіки України, передає УНН.

Деталі

Ініціатива передбачає надання стратегічних консультацій,  розробку проектів і передпроектних досліджень, спрямованих на довгострокове економічне співробітництво між Україною та Республікою Корея.  Очікується, що загалом в межах програми може бути реалізовано до 25 ініціатив.

Які саме галузі та проекти є пріоритетними для фінансування обговорили на зустрічі із Першим заступником Міністра економіки України Олексієм Соболевим та представниками делегації Корейської державної корпорації закордонної інфраструктури та розвитку міст (KIND). 

Ми бачимо великі перспективи у партнерстві з KIND в межах нової програми як у публічному, так і приватному секторах. Це можливе долучення до фінансування пріоритетних ініціатив для уряду в межах Єдиного проектного портфелю публічних інвестицій, а також приватних проектів, які представлені в Інвестиційному гайді. Сподіваємося на участь KIND в технічній підготовці проектів, як ми робимо це в межах PPF та PPU зі Світовим Банком, ЄІБ та ЄБРР. Ще один перспективний напрямок - приватизація - консультаційна допомога та залучення інвесторів

- наголосив Перший заступник Міністра економіки Олексій Соболев. 

Корейська державна корпорація KIND вже понад 2 роки реалізує проекти з відновлення України. Це, зокрема транспортний генплан Київської області, план реконструкції та відновлення українських аеропортів, реновація залізниці та інші проекти за участі міст і муніципалітетів. 

KIND також готова долучитися до генерального планування індустріальних парків в Україні та роботи над зниженням ризиків для інвесторів. Обговорили можливості залучення Республіки Корея до співпраці з Багатостороннім агентством з гарантування інвестицій MIGA та з експортно-кредитними агенціями для розширення механізмів страхування воєнних ризиків.

За результатами зустрічі сторони домовилися координувати роботу з кожного з напрямів співпраці, а також підписати меморандум про взаєморозуміння, який би дозволив розпочати роботу з відбору проектів для фінансування та реалізації.  

Україна уклала угоду з Італією та ПРООН на 1,5 мільйона євро з гуманітарного розмінування20.06.25, 18:51 • 3282 перегляди

Віта Зеленецька

Віта Зеленецька

ЕкономікаПолітика
Світовий банк
Південна Корея
Україна
Tesla
$
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
.
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
S&P 500
$
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
,
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
Brent Oil
$
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
.
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
Gold
$
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
,
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
Gas TTF
$
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
.
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9