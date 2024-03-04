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Корея и США начали совместные учения Freedom Shield

Корея и США начали совместные учения Freedom Shield

Киев  •  УНН

4 марта 2024, 01:47  •  2824 просмотра

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Южная Корея и США начали совместные военные учения под названием "Щит свободы" (Freedom Shield) с 7 по 14 марта, чтобы отработать реагирование на ядерные и ракетные угрозы со стороны Северной Кореи.

Вооруженные силы Южной Кореи и США начали военные учения Freedom Shield, которые продлятся до 14 марта. Об этом сообщило агентство Yonhap, передает УНН.

Детали

Во время военных маневров будут отрабатываться действия на суше, в море, воздухе и киберпространстве, а также использование "космических средств" для реагирования на ядерные силы противника. В учениях в качестве наблюдателей также примут участие представители 12 стран - членов Командования ООН.

Freedom Shield также включают "полевые и виртуальные учения" с помощью компьютерной симуляции.

Кроме того, во время маневров будет отрабатываться обнаружение и перехват крылатых ракет КНДР.

Южная Корея предупредила, что заводы КНДР работают на полную мощность для поставок оружия рф27 февраля 2024, 09:13 • 22202 просмотра

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