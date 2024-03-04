Корея и США начали совместные учения Freedom Shield
Киев • УНН
Южная Корея и США начали совместные военные учения под названием "Щит свободы" (Freedom Shield) с 7 по 14 марта, чтобы отработать реагирование на ядерные и ракетные угрозы со стороны Северной Кореи.
Вооруженные силы Южной Кореи и США начали военные учения Freedom Shield, которые продлятся до 14 марта. Об этом сообщило агентство Yonhap, передает УНН.
Детали
Во время военных маневров будут отрабатываться действия на суше, в море, воздухе и киберпространстве, а также использование "космических средств" для реагирования на ядерные силы противника. В учениях в качестве наблюдателей также примут участие представители 12 стран - членов Командования ООН.
Freedom Shield также включают "полевые и виртуальные учения" с помощью компьютерной симуляции.
Кроме того, во время маневров будет отрабатываться обнаружение и перехват крылатых ракет КНДР.
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Корея и США начали совместные учения Freedom Shield
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