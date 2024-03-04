Корея і США почали спільні навчання Freedom Shield
Київ • УНН
Південна Корея і США розпочали спільні військові навчання під назвою "Щит свободи" (Freedom Shield) з 7 по 14 березня, щоб відпрацювати реагування на ядерні та ракетні загрози з боку Північної Кореї.
Збройні сили Південної Корея та США розпочали військові навчання Freedom Shield, які триватимуть до 14 березня. Про це повідомило агентство Yonhap, передає УНН.
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Під час військових маневрів відпрацьовуватимуться дії на суходолі, у морі, повітрі та кіберпросторі, а також використання "космічних засобів" для реагування на ядерні сили противника. У навчаннях як спостерігачі також візьмуть участь представники 12 країн - членів Командування ООН.
Freedom Shield також включають "польові і віртуальні навчання" за допомогою комп'ютерної симуляції.
Окрім того, під час маневрів відпрацьовуватиметься виявлення та перехоплення крилатих ракет КНДР.
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