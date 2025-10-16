Концентрация углекислого газа в атмосфере Земли достигла рекордного уровня за полвека - NYT

Концентрация углекислого газа в атмосфере Земли выросла больше всего за более чем 50 лет наблюдений, зафиксирован резкий скачок CO2 между 2023 и 2024 годами. Основной причиной является сжигание ископаемого топлива и масштабные лесные пожары, что усиливает экстремальные погодные явления.