Концентрация углекислого газа в атмосфере Земли достигла рекордного уровня за полвека - NYT

Концентрация углекислого газа в атмосфере Земли выросла больше всего за более чем 50 лет наблюдений, зафиксирован резкий скачок CO2 между 2023 и 2024 годами. Основной причиной является сжигание ископаемого топлива и масштабные лесные пожары, что усиливает экстремальные погодные явления.
Средняя концентрация углекислого газа в атмосфере Земли выросла больше всего за более чем полвека наблюдений. Об этом сообщает The New York Times со ссылкой на Всемирную метеорологическую организацию (ВМО), пишет УНН.
По данным агентства ООН, резкий скачок CO2 зафиксирован между 2023 и 2024 годами. Основной причиной называют сжигание ископаемого топлива – угля, нефти и газа. В то же время свою роль сыграли масштабные лесные пожары, которые резко повысили объемы выбросов.
Тепло, удерживаемое CO₂ и другими парниковыми газами, существенно меняет климат и усиливает экстремальные погодные явления. Сокращение выбросов является критически важным для безопасности нашей планеты и благополучия людей
ВМО отмечает, что засуха, повышение температуры океанов и снижение способности почв поглощать углекислый газ только усугубляют проблему.
С 1960 года человечество выбросило в атмосферу около 500 миллиардов тонн углерода. Крупнейшим источником выбросов сейчас является Китай, тогда как по суммарным показателям за всю промышленную эпоху первенство принадлежит США.
Издание также отмечает, что администрация Дональда Трампа сокращает программы мониторинга климата, в частности планы по измерению выбросов и финансирование научных наблюдений, что вызывает обеспокоенность среди экологических организаций.
